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甘比等沽東角道舖 套9500萬 呎價11.4萬

【明報專訊】銅鑼灣近月錄得罕有近億元舖位成交，市場消息指，富商「大劉」劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）等持有、銅鑼灣東角道24號置安大廈地下23及24號舖，商舖面積832方呎，早前以1.2億元放售，最新以約9500萬元易手，即減價2500萬元或21%，折合呎價約11.42萬元。目前商舖由法國鍋具品牌Le Creuset租用，月租約25萬元，租期至2025年5月，租金回報約3.2厘。

呎價較高峰跌八成

據悉，商舖原業主為華置（0127）在1991年12月以3.48億元購入一籃子物業，目前已沽出部分商舖，料獲利甚豐。翻查資料，上述舖位毗鄰的置安大廈地下22號舖，2013年12月獲雅居樂（3333）非執行董事陳卓南等，以約2.33億元購入，以商舖面積416方呎計，呎價高見56萬元，即上述成交呎價較高位下跌近80%。

wwwtc mall推初冬禮遇優惠

商舖市場上有「神奇小子」之稱的資深投資者黃海明持有的佐敦上海街192號地舖，面積約720方呎，市場消息指，物業最新以約2080萬元易手，呎價2.89萬元。商舖現由英記茶莊租用，月租約5.8萬元，租金回報約3.3厘。黃氏去年1月才以1680萬元購入物業，持貨約21個月，帳面獲利400萬元或24%。

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