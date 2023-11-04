CCL連跌三周共2.13% 今年樓價倒跌近2%

未反映聯儲停加息對港樓市影響

值得留意，11月2日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變，對香港樓價的影響將會在11月下旬公布的CCL才開始陸續反映。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，最新指數比今年4月168.4點高位跌8.75%，亦較去年12月156.37點低位跌1.73%。她續稱，政府落實減辣、美國連續兩次暫停加息，雖利好市場氣氛，惟高息環境持續，料樓價跌勢不變，第4季CCL目標仍維持148點。

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報153.75點，按周跌0.46%；CCL（中小型單位）報152.55點，按周跌0.49%。CCL（大型單位）報159.26點，按周跌1.26%。

分區樓價呈三跌一升

分區樓價則呈三跌、一升，新界東CCL Mass報165.59點，按周跌0.83%；新界西CCL Mass報141.44點，按周跌1.59%。新界東、新界西樓價，均重返2017年5月水平。港島CCL Mass報158.99點，按周跌0.08%；九龍CCL Mass報146.16點，按周升0.25%，連跌兩周後回升，屬唯一按周上升指數。