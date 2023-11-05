moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

啟德海灣首輪售60伙 呎價高見2.57萬 嘉華溫偉明：逾半買家為「新港人」 英皇澄天沽31伙

【明報專訊】新一份《施政報告》出台後，昨日有兩個市區新盤正面交鋒，同日首輪銷售。由嘉華（0173）牽頭發展的啟德跑道區啟德海灣1期，以價單發售212伙，而由英皇國際（0163）發展的香港仔澄天，則推售85伙，兩盤合共推售近300伙。綜合市場統計，兩盤共售出91伙。

明報記者 甘潔瑩

樓花期長約18個月的啟德海灣1期，屬跑道區規模最大項目之一，項目昨日首推218伙，當中有212伙以價單形式推售，另推出6伙招標。據銷售安排，項目分A及B組揀樓，A組買家需認購最少1伙3房戶或1伙指定兩房戶，又或最少兩個指定單位；B組買家則最少購1伙。市場消息表示，項目獲揀選約60伙，平均呎價約2.1萬元。

啟德海灣買家1850萬購兩伙

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，項目以用家為主，有多組買家有意購買多於一伙。慢熱銷情符合預期，但喜見大部分買家選購高層單位，當中成交呎價高見2.57萬元。已揀選的單位中，逾半數買家為「新香港人」（即已取香港永久居民資格），其中大部分揀選第2B座中高層E單位（16樓或以上兩房連儲物室及梗廚單位），實用面積553方呎，成交價由1180.8萬至1289.3萬元，平均實呎約2.2萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄一組買家斥資1850萬元購入啟德海灣兩伙兩房單位，將作自住用途。

歌手許靖韻購澄天1房

涉資逾500萬

同於昨日開售的英皇國際香港仔澄天，日前率先以招標推售特色戶，昨日亦首輪銷售，以價單形式推售85伙。據悉，項目共售出31伙，當中英皇娛樂歌手許靖韻（Angela）身體力行支持公司，斥資逾500萬元購入1房戶。

英皇國際副主席楊政龍表示，《施政報告》後一手、二手樓市反應理想，澄天出席準買家九成為自住客，一成為投資客，買家以區內分支家庭為主，亦有內地專才入市，將視乎銷情，考慮短期加推，或考慮加價。

維港滙II 3房2408萬售出

除上述兩個全新盤發售外，不少新盤餘貨單位亦錄得成交，由會德豐及信置（0083）等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙II，昨日售出1個單位，為3A座28樓A室，實用面積826方呎，3房連套房間隔，成交價2408萬元，實呎29,153元。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款