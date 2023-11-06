兩盤開售帶挈周末一手破百宗 10個周末最旺

上述兩大新盤中，啟德海灣第1期上周六發售的218伙，單日沽出55伙，成交價由621.4萬至1508.4萬元，套現逾5.43億元，其中54伙買家使用建築期付款計劃，即接近全數買家選用建期計劃，主要原因相信是由於買家選用建期付款，連同提早成交的回贈，實際折扣率較即供為高有關。

EIGHT STAR STREET實呎破5萬

至於周末期間，除兩大新盤外，仍有多個貨尾盤錄得成交，如太古地產（1972）灣仔現樓項目EIGHT STAR STREET就售出一伙兩房特色戶，位於22樓A室，實用面積913方呎，成交價4600萬元，實呎50,383元，買家選用90天付款計劃。項目開售至今累售34伙，佔項目單位總數37伙近92%。

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，集團對上述成交感到鼓舞，反映買家對豪宅需求持續，項目尚餘3伙可供選購，分別是實用面積為913方呎的單層特色單位18樓A室，以及兩個複式單位，即23樓A、B室，實用面積分別為1198方呎及980方呎。

港島南岸晉環連續3日錄成交

另中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，火炭星凱‧堤岸昨再沽一伙，位於3座42樓D室，實用677方呎，3房間隔，享城門河景，以1555萬元售出，實呎22,969元。項目9月重推以來沽出37伙，套現逾4.2億元，樓盤開售至今累售909伙，合共套現逾94億元，平均呎價20,368元。

另外，路勁（1098）牽頭發展的黃竹坑港島南岸1期晉環，連續3日錄得成交，最新一伙為2B座21樓D室開放式單位，實用294方呎，成交價655.9萬元，實呎22,310元。