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川田粉嶺安全街地補價7500萬

【明報專訊】粉嶺一帶今年先後有多宗非住宅項目補地價個案，除佳明（1271）粉嶺安樂村工業區兩幅地皮今年中以共約4.68億元補地價作數據中心後，區內曾持有不同物業的川田集團旗下同區安全街一幅地皮，亦以7500萬元完成補地價，將重建新式工廈。

每呎樓面補價1762元

資料顯示，上述地皮位於粉嶺安全街，原本佔地約9290方呎，進行原址換地後，地盤面積8514方呎，並完成7500萬元補價，以可建樓面約42,572方呎計，每方呎樓面地價約1762元，項目可作工商或貨倉用途。

該物業由萬業投資有限公司2007年500萬元購入，公司董事包括李文建、孫慧筠、劉峻瑋，為川田集團要員。上述人士過往在區內均有出售物業，如2012年逾1.75億元售出安居街川田集團工貿廣場，以面積約4.78萬方呎計，呎價約3678元。2021年則以2.7億元售出樂業路5號川田工貿廣場2期全幢予房協，涉總樓面逾4.3萬方呎，呎價約6178元。

區內今年較矚目補地價個案，為佳明先後以共4.68億元就安樂村工業區兩幅地皮完成換地手續，其中安全街8號，以2.48億元完成補地價，新批地皮面積約19,296方呎，可建樓面最高96,478方呎，每方呎樓面補地價約2574元；同區安居街3號地皮，則以2.194億元完成補價，地盤面積約17,888方呎，最高可建樓面89,438方呎，每方呎樓面補地價約2453元，兩項目均擬建數據中心。

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