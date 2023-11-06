上月工商舖買賣不足200宗 3年半新低

涉資27億 按月跌39%

中原（工商舖）認為，最新單月工商舖成交走勢持續向下，因早前市場觀望氣氛濃厚，靜待《施政報告》出場，以致成交量滯止，而隨着《施政報告》出台，當中亦有不少措施利好工商舖市場，相信可挽回投資者信心，對整體後市仍然審慎樂觀。

中原（工商舖）董事總經理潘志明稱，據中原（工商舖）統計，上月市場僅錄約196宗工商舖買賣成交，涉及總金額約26.99億元，按月分別下跌約9%及約39%，按年同期對比亦未見有改善，分別下調約22%及約34%。同時，在3大範疇中，商舖表現跌幅最大，潘氏指上月商舖買賣宗數由9月約65宗，下挫約35%至約42宗；成交金額僅錄得約7.42億元，按月大幅減少約56%。月內缺乏大手買賣支持，僅錄得一宗逾億元成交，為星資基金以約3.5億元沽出深水埗欽州街94號黃金數碼廣場，面積共約15,946方呎，呎價約1.19萬元，該基金2014年舖市高峰期以約6.5億元購入物業，帳面勁蝕約3億元或約46%。

不過，潘志明預期，美國聯儲局新近公布暫停加息，市場對加息疑慮即時消除，並憧憬聯儲局來年開始步入減息周期，亦有望重拾投資者信心，加上《施政報告》中利好更多資金流通，故預料整體工商舖買賣交投氣氛會逐步回暖。