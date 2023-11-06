moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

海天晉4房戶租5.3萬 家庭客承租 每呎55元

【明報專訊】將軍澳海天晉錄得近月罕見大額租賃成交。利嘉閣地產經理鄭啟聰稱，將軍澳海天晉3座低層B室，實用面積972方呎，另附約316方呎平台及約590方呎花園，4房1套間隔，望海景，獲本地家庭客，以5.3萬元承租，實用呎租約55元。原業主2016年約4241.9萬元一手買入，租金回報約1.5厘。

屋苑對上錄得最大宗租賃，要數到今年暑假期間，位於海天晉1座中層A室，實用面積1391方呎，4房雙套連儲物室間隔，望海景，獲韓國家庭以每月6.1萬元承租，實用呎租約44元。業主2016年以2092.6萬元購入，租金回報約3.5厘。

蔚林居3房戶3.4萬租出

此外，中原地產分區營業經理黃冠仁表示，高息環境下，部分用家觀望後市，由買轉租，其中九肚山蔚林居F座低層02室，實用面積934方呎，3房1套間隔，獲區內家庭客以3.4萬元承租，實用呎租36.4元。業主2013年1168萬元購入，租金回報約3.5厘。

深灣軒極高層兩房租1.95萬

香港置業分行高級聯席董事胡淑明則表示，鴨脷洲深灣軒1座極高層戶，實用面積約482方呎，兩房間隔，向西北望開揚景，獲專業人士1.95萬元承租，實用呎租約40.5元。業主2021年9月以約1000萬元購入單位，租金回報約2.34厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款