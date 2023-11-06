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都會駅交投淡 均呎企穩1.5萬

【明報專訊】將軍澳區近期整體二手買賣交投平淡，區內大型屋苑都會駅，交投表現亦隨大市回落；屋苑10月份二手成交市况淡靜，直至《施政報告》於10月25日公布當天，才錄得10月首宗買賣成交，雖然交投仍為兩年來最少月份，但近月平均呎價持續企穩1.5萬元水平。

兩房740萬沽 11年帳賺近六成

中原分行經理關偉豪指出，都會駅在減辣後錄得成交，為第5座中層A室，實用492方呎兩房間隔，以740萬元易手、實呎15,041元，屬市價水平；原業主2012年470萬元購入，持貨11年，帳面賺270萬元或57%。

關偉豪透露，自新《施政報告》落實減辣後，將軍澳區二手交投已回升，買家入市步伐有所加快，料屋苑接下來成交量會隨大市增加，樓價亦將上調。

裕泰苑SSD提早鬆綁 帳賺五成

此外，SSD額印期由3年減至兩年後，部分二手業主即沽貨；中原分行經理張奇瑋指出，東涌居屋裕泰苑A座高層9室，實用427方呎，保留原裝開放式間隔，原業主於居二市場以400萬元放盤，近日獲綠表買家以322.5萬元承接、實用呎價7553元。

原業主2020年12月212.02萬元一手購入，原於今年12月才完結3年額印期，現成為屋苑首宗額印鬆綁二手成交，帳面賺逾110萬元或52%。

中原高級分行經理莊鈞雄稱，土瓜灣傲雲峰第6座低層H室，實用479方呎兩房戶，原業主開價780萬元，累減162萬元或21%後，以618萬元成交，料為屋苑7年來最低成交價、實呎僅12,902元，料為屋苑3年來首現呎價跌穿1.3萬元。

傲雲峰呎價跌穿1.3萬 3年首見

上述原業主2004年以181.6萬元一手買入，持貨19年，帳面仍獲利436.4萬元或約2.4倍。

另市場消息指，奧運站瓏璽第1座高層單位，實用1467方呎5房雙套單位，原業主為具內地背景人士，於2011年7月以約5794萬元一手購入，近期以3950萬元售出、實呎2.69萬元，帳面虧蝕逾1844萬元或約32%，若連使費計，有機會實蝕逾2130萬元或近37%。

明報記者 歐陽慧恩

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