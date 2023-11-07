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預售樓花零新申請 相隔4個月再現 發展商放慢推盤 已批惟未推售涉1.55萬伙

【明報專訊】近月樓市氣氛薄弱，新盤銷情慢熱，發展商亦放慢申請預售樓花步伐。據地政總署資料，上月份該署未接獲任何預售樓花同意書新申請，為今年6月份、即近4個月來再現「零」申請，而總計今年首10個月，合共新申請樓花紙單位更只有9381伙，除較去年同期大跌54.6%外，更為近10年同期新低。業界指出，目前已批出預售樓花但尚未發售的私人住宅新盤單位總數仍然超過15,500伙（見表），預計發展商會先出售手頭上已批樓花紙的項目或貨尾單位再作部署。

地政總署資料顯示，上月份未有任何項目入紙申請預售，為繼6月份後，短短4個月再次出現同類情况。

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，樓市氣氛淡靜，發展商寧願減慢新項目推售步伐，先出售手頭上已批樓花紙的項目或貨尾單位再作部署。

他又認為，雖然《施政報告》已為樓市減辣，但市場反彈速度不似預期，相信仍需要時間復原，估計短期內發展商新申請預售數字仍會處於低水平。

首10個月新申請預售10年新低

事實上，雖然今年初本港與內地通關，但受到加息等負面因素影響，發展商連月申請預售都未見積極。

美聯物業房地產數據及研究中心綜合地政總署資料顯示，若以今年首10個月計算，新申請預售樓花單位合共只有9381伙，比起去年同期20,655伙按年大跌約54.6%，並為2013年首10個月錄4909伙新申請後的十年同期新低，可見今年新申請單位數目大減。

不過，美聯物業首席分析師劉嘉輝補充，目前已批出預售樓花但尚未發售的私人住宅新盤單位總數仍然超過15,500伙。

嘉里萊蒙十八鄉路項目批預售

此外，新批出預售方面，嘉里（0683）及萊蒙國際（3688）合作發展的元朗十八鄉路39號，上月獲批預售，項目提供594伙，預計2025年11月落成，樓花期長約兩年。

此外，宏安地產（1243）旗下港島薄扶林豪宅MOUNT POKFULAM，提供7伙，亦於上月獲批預售，預計明年1月落成，樓花期長約兩個月。換言之，兩盤共涉601伙。

至於雅居樂（3383）陳氏家族持有的大嶼山長沙嶼南道珀曜，上月撤回申請預售樓花，提供25伙，預計明年12月落成，樓花期長逾1年。據地政總署資料，由於賣方未能在指定時間內提供所需文件，故被視為撤回申請。

值得一提，在「零申請」加上有項目獲批及撤回申請，累積待批預售樓花單位由9月的14,845伙，跌至10月份的14,219伙，按月跌約4.2%，連跌5個月，並為2021年9月錄得9284伙後的25個月、即逾兩年新低。

明報記者

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