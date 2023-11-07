太古城連天台888萬沽 9年實蝕5%

業主賣樓「撲水」 低市價兩成易手

美聯助理區域經理錢敏義表示，上述單位為廬山閣頂層連天台戶，實用589方呎兩房間隔，獲外區用家以888萬元承接、實呎15,076元，較同類天台特色戶市價約1100萬元低近兩成。錢指出，《施政報告》後太古城的放盤量沒太大變化，但睇樓量回升，不少業主願擴大議價空間。上述易手單位的原業主2014年以約878萬元購入，持貨約9年，帳面雖獲利約10萬元或1%，若連使費料實蝕逾41萬元或約5%。

此外，同為十大屋苑的荔枝角美孚新邨亦新錄移民盤易手個案。香港置業高級首席聯席董事吳志輝稱，屋苑五期恆柏道1號高層D室，實用面積703方呎原則3房戶、望山景，原業主上月以828萬元放盤，因移民急售，減價130萬元或約16%，至698萬元易手，實呎9929元。不過，原業主早在2000年以238萬元購入，帳面仍獲利460萬元或近兩倍。

美孚移民盤698萬沽 23年升近兩倍

樓齡近40年、鄰近沙田河畔花園的翠華花園錄本月首宗成交。中原分行經理曾展鵬表示，翠華花園A座高層02室，實用面積271方呎兩房間隔，以340萬元易手，實呎12,546元，做價重返約2016年水平。不過原業主早在2010年145萬元入市，帳面獲利約195萬元離場，單位期內升值約1.3倍。

LP6一房435萬沽 5年實蝕12%

另美聯區域營業董事劉卓豪表示，將軍澳過去3日共錄約21宗成交，按周增35%，其中日出康城LP6 3座低層K室，實用面積307方呎1房戶，開放式廚房間隔，以435萬元易手，實呎約14,169元。原業主2018年10月一手購入，帳面蝕36.4萬元，若連使費料實蝕約55萬元或12%。