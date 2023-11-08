越秀油塘項目每呎補價2040元 4年大跌六成 料提供1393伙住宅

毗鄰長實親海駅系列、由越秀地產持有的東源街及崇耀街項目（箭嘴示），以約13.461億元完成換地手續，每方呎樓面補地價約2040元，較2019年長實就親海駅以每方呎樓面補地價5283元大跌61%。（資料圖片）