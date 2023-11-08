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盧華放售侯王道地盤 估值2.7億低去年一成

【明報專訊】隨着市况回落，補地價金額下跌之餘，私人重建項目估值亦受影響。其中由投資者盧華家族持有的九龍城侯王道93及95號地盤，現推出市場招標，並於下月8日截標，最新估值約2.7億元，較去年推出時估值約3億元下跌約一成。

美聯首席區域營業董事韋文俊表示，上述侯王道93及95號發展項目，地盤面積約3042方呎，為住宅（甲類）2發展，地積比最高9倍，最高可建樓面約27,378方呎。項目現狀已平整，可隨即發展，預期可作精品式商住綜合項目，而對面為九龍寨城公園、賈炳達道公園，料重建後可享園景。市場估計，項目每方呎樓面地價約9000至10,000元，即項目估值約2.7億元水平。

鄧成波家族9800萬沽利園山道舖

美聯商業營業董事馬喜明表示，項目鄰近連接啟德發展區打造「地下街」，目前區內已有不少知名餐飲食肆，故買家可考慮發展為3層高商舖長線投資，估計租金回報逾3厘至近5厘。

另市場消息稱，舖王鄧成波家族續蝕讓沽貨，最新成交為銅鑼灣利園山道61至73號寶榮大樓地下G、H舖，面積合共約1500方呎，舖位以約9800萬元售出，呎價約6.53萬元，舖位現時由鄧成波家族旗下「尊貴視力」租用，並以月租18萬元售後租回，新買家租金回報約2.2厘。鄧成波家族2017年6月2.08億買入，持貨約6年，帳面勁蝕約1.1億元或約53%。

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