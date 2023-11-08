曉柏峰明上樓書 本周開價首批約百伙

樂風洗衣街項目明公布命名

林達民補充，項目命名與附近長沙灣曉珀及太子曉珀·御相似，屬「Family」項目，而項目命名取自澳洲悉尼Paddington （帕丁頓）。被問及新盤銷情普遍慢熱時，林強調，集團會依據產品特色盡量滿足客戶需求。此外，樂風集團2020年斥3.1億元收購的旺角洗衣街181至183號項目，將於明日舉行命名儀式及公布最新銷售部署，活動邀請著名歌手方皓玟及馮允謙出席。

《施政報告》推出減辣舉措及港府近年積極搶人才之際，萬科香港表示，配合政府推出高才通計劃，旗下3個樓盤，港島西區15 Western Street、何文田VAU Residence、鄰近港鐵深水埗站的連方I新增「專才升級置業優惠」，符合條件之買家可獲額外3.8萬元售價折扣。萬科香港董事總經理周銘禧表示，特區政府提出搶人才措施，勢必吸引更多專才到港。資料顯示，凡從事或經營條件內列出行業；或屬各項人才計劃之合資格人士；或持有合資格學歷證明文件；或持有任何領域之專才證書的買家，均可取得3.8萬元售價折扣。