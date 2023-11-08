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澄天主打細單位 民生配套足

【明報專訊】10月底出台的《施政報告》落實減辣，近日樓市氣氛有所回升，多個發展商趁機推盤，當中英皇國際（0163）旗下樓花期長約17個月的香港仔舊大街單幢項目澄天，屬舊契物業，地契年期長達999年，自1860年來算起，至今仍有836年。由於位處區內傳統地段，附近民生配套相當充足，加上主打一房、兩房細單位，料可吸引區內上車客及分支家庭。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

澄天為英皇今年首個推出的全新住宅，單位總數110伙，實用245至881方呎，戶型涵接1房至3房特色單位，其中標準1房戶佔57伙、標準2房戶佔44伙，並有兩個3房連天台複式單位，以及7個平台特色單位，可見1房、兩房標準戶佔單位總數逾九成，目標客群以上車客、收租投資者為主。

位處香港仔內街 地契999年

項目關鍵日期為2025年3月，樓花期長約17個月。

今次介共設兩個交樓標準示範單位，其中一個以18樓B室為藍本，實用287方呎、1房間隔，採開放式廚房設計，廚櫃呈長形，發展商在上方櫃門配上垂直瓦通條紋提升型格感，同時配有多款名牌電器，包括德國Miele蒸爐、德國西門子抽油煙機、電磁煮食爐、雪櫃和洗衣乾衣機等。

單位共110伙 一兩房佔九成

客飯廳除連接露台外，另一邊設窗戶，增加室內採光度，以減低一般長形廳前方明亮、後廳暗，即使早上亦需開燈照明的問題；洗手間則設於房內，形成套廁格局。

另一交樓標準示範單位，以18樓D室為藍本，實用400方呎兩房間隔，客飯廳連接「三合一露台」（露台、工作平台及冷氣機平台合併），同樣採開放式廚房設計。雖然廚櫃體積略袖珍，但同樣配有一系列電器。

兩間睡房設置於客飯廳兩旁，此種設計可節省走廊位，為近年頗受歡迎的開則設計，由於兩間睡房的面積相差不大，住戶可較彈性決定房間用途。

澄天住客會所設於基座，可為住戶提供一系列休閒活動，當中較特別為採通透設計的空中花園，綠化設計令人舒舒服服，而基座地下、1樓屬商舖樓層，料多數單位的視野可越過附近較矮的舊樓，享相對開揚的景觀。

多條巴士小巴線往返外區

值得一提是，項目位處的香港仔舊大街屬內街，料車聲對住戶造成的影響較少，附近街道亦開設不少新、舊民生商店，即使步行至香港仔中心亦只需約3至5分鐘，加上附近有多條巴士、小巴線前往不同地區，可為入住後的生活提供更多便利。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

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