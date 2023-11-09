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天瀧3個月來首錄成交 4房近3900萬沽

【明報專訊】雖然減辣後一手交投未有大幅回升，但部分新盤亦陸續打破減辣前的冰封局面，錄買家入市個案。恒地（0012）等六大發展商合作、樓花期長約11個月的啟德跑道區天瀧，冰封3個月後再錄一手成交，單位為2座10樓A室，實用面積1173方呎，4房1套間隔，附私人電梯大堂，成交價3861.2萬元，實呎32,917元。買家採180日成交期，享兩年保修優惠及住宅停車位認購權。

啟德海灣買家近半為內地專才

另嘉華國際（0173）、會德豐及中海外（0688）合作發展啟德海灣1期，嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明稱，項目買家中約四成至五成屬內地專才，現時位於北角的展銷廳每日都有數十台客戶到場參觀，當中就有三成至四成操普通話，未來將繼續與代理們深化樓盤資料及啟德區內優勢。

蔚藍東岸新錄4宗撻訂 殺訂近200萬

至於早前延遲關鍵日期，由今年3月延至今年年底，五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸，新近錄得4宗撻訂個案，共涉資約3955萬元，發展商殺訂近200萬元。上述取消交易個案，成交日期由去年6月至今年3月不等，單位分別為3座23樓F室及31樓H室，5座27樓B室及26樓B室，實用面積318至512方呎，戶型涵蓋1房至兩房戶，成交價介乎766.73萬至1198萬元，實呎22,689至24,111元，全數單位買家遭發展商沒收5%下，合共被殺訂約198萬元。

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