勞福局：8物業處最後審視階段

本年度預留7.89億作相關工作

孫玉菡指出，政府一直採取多管齊下方式，通過長、中及短期策略，物色合適用地或處所提供福利服務，從而滿足殷切需求。社署一直與相關的政府部門保持密切聯絡，在各公共屋邨發展或重建項目和市區重建項目中物色合適的用地，以提供福利設施。政府亦致力通過賣地計劃和私人土地作福利用途特別計劃，適當地增加福利設施的供應。另政府亦盡量善用空置校舍等可供使用的政府處所，探討是否適合改建為福利設施。

已共斥資1.5億購4物業

另一方面，社署同步推行短期措施，從私人物業市場購置處所。立法會議員謝偉銓關注，政府透過什麼渠道物色放盤。孫玉菡回覆，過去3年社署跟產業署接到450份放售建議書，除了有4個成功購入外，有300個評估為不適合，消防設施及無障礙通道要求不符合現時要求等，另有60個業主收回放盤，8個叫價遠超過市場價，餘下70個跟進及評估中。

資料顯示，政府先後購入3個物業（見表），分別於2021年底3650萬元購入長沙灣單幢樓尚南天1樓1號及2號舖連外牆、2022年以7500萬元購入上環華秦國際大廈1樓全層，另外，今年5月以4600萬元購入觀塘駿業街56號中海日升中心1樓B號舖位，3個物業共涉1.575億元，其中位於長沙灣尚南天物業已作社福設施，現由香港基督教服務處使用，並作旗下匯愛家長資源中心。