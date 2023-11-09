勞福局：8物業處最後審視階段

【明報專訊】政府早在2019/20年度《財政預算案》宣布，由社署及產業署負責在3年內共斥200億元購置物業作社福設施，勞工及福利局長孫玉菡昨日於立法會回覆立法會議員吳永嘉提問時表示，社署共以1.5億元購入4項物業，分別位於深水埗區、中西區、東區和觀塘區，用於設立家長/親屬資源中心及自閉症人士支援中心，以及提供到校學前康復服務。孫續回應其他議員提問時指出，現有8個物業處於最後審視階段，另有28個實地評估及跟進，餘下仍在評估，而今年度當局預留約7.89億元進行相關工作。
孫玉菡指出，政府一直採取多管齊下方式，通過長、中及短期策略，物色合適用地或處所提供福利服務，從而滿足殷切需求。社署一直與相關的政府部門保持密切聯絡，在各公共屋邨發展或重建項目和市區重建項目中物色合適的用地，以提供福利設施。政府亦致力通過賣地計劃和私人土地作福利用途特別計劃，適當地增加福利設施的供應。另政府亦盡量善用空置校舍等可供使用的政府處所，探討是否適合改建為福利設施。
另一方面，社署同步推行短期措施，從私人物業市場購置處所。立法會議員謝偉銓關注，政府透過什麼渠道物色放盤。孫玉菡回覆，過去3年社署跟產業署接到450份放售建議書，除了有4個成功購入外，有300個評估為不適合，消防設施及無障礙通道要求不符合現時要求等，另有60個業主收回放盤，8個叫價遠超過市場價，餘下70個跟進及評估中。
資料顯示，政府先後購入3個物業（見表），分別於2021年底3650萬元購入長沙灣單幢樓尚南天1樓1號及2號舖連外牆、2022年以7500萬元購入上環華秦國際大廈1樓全層，另外，今年5月以4600萬元購入觀塘駿業街56號中海日升中心1樓B號舖位，3個物業共涉1.575億元，其中位於長沙灣尚南天物業已作社福設施，現由香港基督教服務處使用，並作旗下匯愛家長資源中心。