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內地客5600萬放售灣仔舖 低6年前逾一成

【明報專訊】舖位市道未見明顯好轉，繼多個本地投資者蝕讓沽售舖位外，內地客亦相繼蝕讓放售物業，有內地客最新以5600萬元放售灣仔駱克道裕安大樓一舖位，較6年前購入價低超過一成。

美聯旺舖高級營業董事劉啟聰表示，上述物業為灣仔駱克道146至148號裕安大樓地下及閣樓B號舖，面積共約1100方呎，其中地下面積約550方呎，現叫價約5600萬元放售，呎價約5.09萬元。

資料顯示，原業主為內地客，2017年以6300萬元購入，現放售價較6年前購入價低700萬元或超過一成。劉氏表示，店舖早前曾被不同行業租用，包括找換店，裝修店，地產業等，現以交吉出租及放售。

鄧成波家族2100萬沽土瓜灣地廠

另舖王鄧成波家族持續沽貨，土瓜灣聯明興工廠大廈4個地廠，總面積約2365方呎，最新以約2100萬元售出，呎價約8879元，鄧成波家族2004至2005年期間以共895萬元購入，帳面獲利1205萬元或約1.3倍。

鷹美2500萬購麗晶中心一籃子物業

此外，由萬科（香港）或相關人士持有的葵涌麗晶中心B座中層一籃子單位，總面積約5839方呎，則以共2500萬元易手，呎價約4282元。

上述舖位買家為鷹美（2368）或相關人士，該公司主要為多個國際品牌運動服裝生產商，如Nike及North Face等，並銷往世界各地，主要生產及銷售羽絨服、運動夾克、衛衣及運動褲等運動服。

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