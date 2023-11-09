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規劃署不反對新世界南生圍住宅項目

【明報專訊】近年不少財團開展鄰近濕地修復區的地皮，由新世界（0017）或相關人士持有的元朗南生圍榮基村項目，2021年提出作綜合住宅發展及濕地修復計劃，擬建7幢住宅大廈，提供1997伙住宅單位，總樓面約108.48萬方呎。有關申請將在本周五審理，據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，料可獲通過。

涉1997伙 同時修復濕地

據規劃署文件，該署認為上述發展計劃將對棄置魚塘構成損失，但濕地復修區將會令濕地的淨面積增加，加上申請人提出緩解措施，同時項目發展密度及高度限制，與新田公路旁無不相容之處，故不反對有關申請。

資料顯示，上述申請地點位於元朗南生圍榮基村丈量約份第104約多個地段和毗連政府土地，地皮面積約73.6萬方呎，申請人擬以1.548倍地積比作發展，擬建7幢不多於15層高的住宅大廈，涉105.14萬方呎；另設3幢不多於3層高的物業，涉3.33萬方呎，即整個項目合共108.48萬方呎。擬議發展中，包括把不少於31%地皮面積，即約21.73萬方呎作濕地修復，另亦擬議把魚塘出租予養魚戶，確保魚塘得到妥善保養和管理。

宏安地產（1243）持有大部份業權的鴨脷洲平瀾街5B號、鴨脷洲大街21及23號花洲大樓，昨日強拍，宏安在無對手下以底價1.37122億元統一業權，項目現為一幢5層高的商住物業，早於1965年落成。地盤面積約1833方呎，若以地積比9倍重建，可建樓面約16,497方呎，即折合每方呎樓面地價約8312元。

測量師調低東涌東站估值三成

此外，港鐵（0066）東涌東站1期發展項目今日截標，美聯測量師行董事林子彬預料，發展商參與競投態度傾向審慎，若以每方呎樓面地價2000元計，地皮估值約15.67億元。

資料顯示，該行原於東涌東填海區住宅地流標前，預計東涌東站1期項目每方呎樓面地價約3000元，地皮估值約23.5億元，即該行調低項目估值約33%。林氏亦稱，項目具流標風險。

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