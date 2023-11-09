富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：美樓市不差 仍有機率再加息

根據彭博數據，美國標普Case-Shiller樓價指數在去年6月由高位308.3點回落，今年1月低見292.85點、累積跌幅約5%後，2月已掉頭回升，8月最新報311.5點，屬歷史高位（見圖1）。在目前美國住宅定息按揭利率高達7厘至8厘情况下，當地樓市日後會否轉弱，導致聯儲局不再加息，甚至會在明年減息呢？記者近日在富蘭克林鄧普頓於香港舉行2023亞太區投資者論壇上就此請教Sonal Desai。

Desai指出，目前美國住宅按揭定息利率高達7厘至8厘，實在頗高，看來會為當地借按揭買樓的住戶帶來痛苦，但事實並非如此。她解釋，與2007年至2008年金融海嘯前浮息佔美國整體住宅按揭貸款市場逾40%不同，目前逾99%住宅按揭貸款屬於定息，年期長達30年，而且這些定息按揭大部分已在2020年至2021年的超低息期間再融資，現時80%至85%定息按揭貸款利率已鎖定低於3.5厘，因此即使聯儲局去年3月以來大幅加息，也沒有對有關供款者帶來重大的影響。

就業市場主導美樓市 高息環境令成交減

定息按揭與浮息按揭不同的是，前者在聯儲局加息期間，按揭利率不需要跟隨上升，Desai解釋：「即使美息現處於高位，但對於已在兩三年前超低息時已敘做定息按揭的住戶沒有影響，如果他們過去能夠供款，目前也能夠供款，前提是他們仍然有工作，因此，現時真正影響美國樓市的是就業市場、而非高息環境，而失業率近月於近40年低位徘徊，顯示就業市場仍然強勁，這對樓市會帶來支持。」

Desai表示，目前美國的高息環境對樓市的影響，並非於樓價上反映，而是令成交量大跌，原因是現時有能力及願意高息敘造按揭買樓者的確已減少，而且換樓需求亦下跌。

旗下基金超配住宅按揭抵押證券

美國金融機構向住戶借出按揭貸款後，往往會把有關貸款出售予房利美（Fannie Mae）或房貸美（Freddie Mac）等政府支持機構，後兩者會把所買入一籃子的按揭貸款證券化，再向市場出售，名為按揭抵押證券（Mortgage-Backed Security，MBS），記者請教Desai，目前美國MBS市場是否有投資機會呢？

Desai分析，由於美國勞工市場強勁，住宅市場目前仍然穩健，現時MBS因為按揭大量斷供而違約的風險不大，與此同時，在此高息環境下，早於兩三年前已低息借入定息按揭者，敘造新按揭以償還舊按揭的意欲也不強，因此MBS也不會面對很大的提早贖回風險，故她現正超配美國住宅MBS，至於商業樓宇的MBS則完全是另一回事。

料美高息環境持續 10年債息或見5.5厘

總結是次訪談時，Desai認為，在美國經濟持續增長，通脹卻仍在高位徘徊、未重返聯儲局的2%政策目標情况下，聯儲局仍有合理機率（reasonable chance）在未來幾個月再加息一次，而10年期國債孳息率更有機會升至5.5厘。她續稱，目前市場普遍認為聯儲局明年6月便會開始減息、全年減息3次亦屬過於樂觀，料當局明年即使減息，力度亦會低於市場預期，換言之，美息料會在更長時間維持在更高水平，旗下基金亦擬等10年期國債孳息率升至5.5厘後，再逐步增加固定收益投資的存續期（duration）鎖定高息。

明報記者 葉創成

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