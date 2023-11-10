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The HOLBORN一房呎租71元 業主回報3.4厘

【明報專訊】私宅租賃市况較二手買賣理想，部分近年入市的業主，其租金回報率享逾3厘水平。美聯首席高級營業經理蔡玉峰表示，港島東新晉屋苑The HOLBORN，新錄B座中層B5室租務成交，實用255方呎1房戶，獲同區租客以1.82萬元承租，實呎租金71.4元。

上述單位業主今年9月以約641萬元購入作長線投資，租金回報率達3.4厘。

另一新入伙盤、元朗雨後近日陸續收樓之際，中原副區域營業經理王勤學表示，屋苑中層K室，實用371方呎1房戶，業主叫租1.5萬元，獲區內夫婦洽租，減價1000元或7%後，以1.4萬元租出，實呎租金38元；業主今年4月以535.33萬元買入，享租金回報率3.1厘。

雨後1房1.4萬租出 呎租38元

王續稱，雨後暫時只有約4個放租盤，開放式戶入場叫租約1.2萬元。

維港滙平台特色戶呎租55元

市區方面，中原首席分區營業經理黃家全透露，西南九龍長沙灣維港滙II，新錄第5座平台特色戶租賃，屬實用752方呎3房1套間隔，平台面積共345方呎，享有海景，以4.1萬元租出，實呎租金約55元；業主2021年底以2188萬元購入，享2.2厘租金回報率。

專才3.2萬租維港頌兩房 呎租60元

中原高級資深區域營業董事林龍南表示，北角維港頌第6座高層B室，實用534方呎兩房間隔、望海景，月租叫價3.2萬元，獲來港專才零議價承租，實呎租金60元。

據了解上述單位新租客為方便子女上學而租用上址。業主2017年以1553.6萬元一手買入，享2.5厘租金回報率。

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