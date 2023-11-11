曉柏峰首推百伙 折實均呎1.76萬 低長沙灣同區新盤逾一成 即日起收票

明報記者 林尚民

曉柏峰是繼早前已開售的啟德跑道區啟德海灣1期、香港仔澄天後，最新加入新盤戰的市區新盤。至於昨日首推的100伙，屬實用237至499方呎1房至3房戶，定價435.7萬至1000.6萬元、平均實呎19,558元，扣除最高10%折扣後，折實價392.1萬至900.5萬元、整批折實均呎17,602元，整批以價單定價計市值逾6.1億元。

即日開示位 最快下周售

相對鄰區去年6月登場的鴨寮街喜．揚，首批折實均呎20,474元，以及去年11月推出的醫局街連方I，首批折實均價19,188元，曉柏峰首批折實均價，較兩者分別低14%及8%。恒基代理營業（一）部總經理林達民形容，項目定價屬「萬有引力價」，即日開放設於尖沙嘴的示範單位及收票，最快下周發售。

即供建期折扣相差7個百分點

至於付款辦法方面，恒地提供最高樓價85%一按，若按揭金額在樓價65%或以下，首3年息口P減2厘（P為5.875厘），第4、5年為P減1厘，其後為P加1厘。若按揭金額在樓價65%至85%，首3年息口為P減1.75厘（P為5.875厘），往後息口與上述相同。

項目提供的建築期及靈活建期計劃，折扣為3%，意味即供、建築期折扣相差7個百分點。

曉柏峰昨日開放示範單位予傳媒參觀，為實用411方呎B座22樓B1室，屬兩房間隔。

翻查資料，曉柏峰坐落於西洋菜北街456至466號，以及黃竹街50至56號，鄰近港鐵深水埗站、太子站及石硤尾站，恒地2015年初透過強拍，以2.4億元統一西洋菜北街456至462A號地皮，翌年再透過強拍，統一西洋菜北街464、464A及466號、黃竹街50至56A號，地皮面積約1.07萬方呎，涉資4.73億元，即兩個項目涉資約7.13億元。

維港1號突擊增最多16%折扣

部分發展商隨市况變化，對旗下樓盤售價作出調整；中海外維港1號昨突擊更新價單，其中48個單位按市况調整折扣，新增優惠包括8%「按揭利息補貼折扣」，另「精選單位折扣」優惠則由3.5%至8.5%不等，即合計變相減價11.5%至16.5%。若連同原有優惠，總折扣率增至29%至33.5%。項目2021年7月推出至今累售627伙、套現逾74.3億元。