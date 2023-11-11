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CCL連挫四周 今年倒跌逾2% 樓價逾6年半新低 較今年高位瀉8.8%

【明報專訊】特首李家超上月25日公布《施政報告》前，樓市氣氛淡靜，具體反映10月16日至22日市况的中原城市領先指數CCL，跌勢持續，最新報153.59點，按周跌0.05%，並屬連跌4周共挫2.18%，而今周指數更屬342周、逾6年半新低，重返2017年4月中水平，而當時CCL指數為152.77點。

明報記者 林可為

中原研究部高級聯席董事楊明儀認為，最新公布的CCL報153.59點，按周跌0.05%，跌幅比之前一周收窄（之前一周按周跌幅為0.63%），估計是部分買家提早於《施政報告》出台前入市，二手成交略增加，惟整體樓價跌勢未止。

她續指出，CCL持續向下逼近第4季目標148點，現僅相差5.59點或3.64%；可留意是，今年CCL暫時倒跌2.03%，指數比今年4月168.4點高位跌8.79%，亦較2022年12月156.37點低位跌1.78%。

港島樓價連跌兩周共2.33%

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報153.63點，按周跌0.08%；CCL（中小型單位）報152.47點，按周跌0.05%；上述CCL Mass、CCL（中小型單位）齊跌4周，同屬逾6年半新低、同樣重返2017年3月底水平。豪宅方面，CCL（大型單位）報159.18點，按周跌0.05%，指數屬逾6年新低，重返2017年10月底水平。

分區方面，港島CCL Mass報155.40點，按周下跌2.26%，連跌兩周共2.33%；九龍CCL Mass報147.53點，按周上升0.94%，但指數仍在2017年3月中水平徘徊。另外，新界西CCL Mass報141.14點，按周下跌0.21%，連跌兩周共1.8%；新界東CCL Mass報167.94點，按周上升1.42%，連跌3周後單周反彈。

今年整體計，除CCL下跌2.03%外，CCL Mass跌1.71%、CCL（中小型單位）跌1.47%、CCL（大型單位）跌4.49%。

15指標屋苑周末預約睇樓量微升

另美聯統計，本周末兩日（今天和明天），本港15個指標屋苑的預約睇樓量共錄約347組，較上周末錄約346組按周微升1組或0.3%，並連續6周錄得升幅；其中鴨脷洲海怡半島及鰂魚涌太古城，今明兩天分別錄約26組及27組睇樓，按周升8.3%和8%，表現最佳。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明稱，《施政報告》出台後樓市趨明朗，加上息口有望見頂，帶動不少二手市場準買家加快「尋寶」。

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