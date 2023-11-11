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投資者1186萬低市價沽海逸3房

【明報專訊】經濟前景未明，個別投資者以低於市價出貨。市場消息指出，紅磡海逸豪園第11座低層A室，實用869方呎3房戶型、望內園景，獲區內換樓客以1186萬元購入，實呎13,647元，略低於市價；資料顯示，上述單位由資深投資者楊達潮等透過公司持有，2008年3月以715萬元購入，持貨約15年，帳面仍獲利471萬元或約66%。

持9個紅磡住宅 正陸續放售

據悉，楊氏於紅磡區內持有約9個物業，包括海逸豪園7伙、黃埔花園兩伙，部分單位正放售。

另外，鴨脷洲海怡半島亦錄得低價成交；中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島過去3天連錄成交，其中32座中層E室，實用634方呎3房連套房間隔、望內園，原業主以980萬元放售，放盤不足兩周即獲買家以869萬元承接，即累減111萬元或約11%，實呎13,707元，料為同類單位近8年新低價。

上述單位原業主2015年以875萬元買入，帳面微蝕6萬元，計算各項雜費後，有機會實蝕近50萬元或約6%。

另一方面，個別未補價居屋單位受買家追捧，利嘉閣首席分區市務董事彭錦添指出，青衣青宏苑B座低層04室，實用506方呎兩房間隔，原以458萬元（未補地價，下同）獲公屋客購入，惟兩日後獲另一綠表客出價520萬元洽購，業主最終選擇賠訂，以520萬元重售，較原先成交價高62萬元或13.5%，扣除賠訂金額約15萬元及佣金，業主仍多賺近38萬元；原業主2001年以約126萬元購入（未補價），帳面賺394萬元或3倍。

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