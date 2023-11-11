大嶼山長沙地 下周五起招標

綜合市場資訊，上述地皮估值約2.23億元，折合每方呎樓面地價約2720元。

估值2.2億 呎價料逾2700元

另外，新世界（0017）或相關人士持有的元朗南生圍榮基村項目，2021年提出作綜合住宅發展及濕地修復計劃，擬建7幢住宅大廈、提供約1997伙住宅單位，總樓面逾108萬方呎，獲城規會同意其改劃申請。

新世界南生圍地

擬建1997伙獲開綠燈

資料顯示，上述申請地點位於元朗南生圍榮基村丈量約份第104約多個地段和毗連政府土地，地皮面積約73.6萬方呎，申請人擬以1.548倍地積比發展，擬建7幢不多於15層高住宅，涉105.14萬方呎；另設3幢不多於3層高物業，涉3.33萬方呎，即整個項目合共逾108萬方呎。另不少於31%的地皮面積，即約22萬方呎作濕地修復，計劃將魚塘出租予養魚戶。

葵涌iCITY上月連售4伙

此外，金朝陽（0878）發展的葵涌新式工廈iCITY，可望於本季入伙，項目上月連售4伙；利嘉閣（工商舖）指出，售出單位面積422至508方呎，成交金額合共1804.8萬元，其中3樓一個面積約422方呎單位，成交價435萬元、呎價1.03萬元。