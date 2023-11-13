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佳寧娜料樓市明年下半年復蘇 續投資港地產 青山道新盤涉110伙

【明報專訊】新《施政報告》推出一系列減辣舉措，雖然近日樓市氣氛稍好轉，惟本港樓價未見強勁反彈；佳寧娜控股（0126）主席馬介欽接受專訪指出，整體經濟仍受高息環境影響，多個行業均生意難做，樓市難獨善其身，但預料息口明年下半年起將掉頭回落，加上中央及特區政府推出的提振經濟措施，市場需時消化，估計本港經濟及樓市，明年下半年起才會明顯復蘇。馬續稱，佳寧娜只要「計到數」，會繼續在本港投資地產項目，旗下長沙灣青山道全新樓盤，部署明年底開展推廣，為集團繼深水埗佳悅後，在港推出的住宅第二炮。

明報記者 林可為

今年下半年起，樓價持續呈下跌勢頭，馬介欽形容，「整體地產市况低迷，今年餘下時間相信都會繼續呆滯」。他認為，全球經濟前景仍未明朗，加上高息環境影響下，買家入市信心仍未恢復，是近期本港樓市沉靜的主要原因。

馬介欽：高息影響買家入市信心

不過，馬介欽同時指出，中國內地、香港經濟現時「已經觸底」，中央政府一系列放寬經濟政策陸續出台，加上特首李家超上月底發表的《施政報告》推出一系列減辣，以及吸引境外專才來港置業定居的新舉措，市場對這些提振措施需時消化。他續指出，高息環境預料明年可以逆轉，預計美國聯儲局2024年下半年起開始減息，料本港經濟、樓市明年下半年起，將出現明顯好轉勢頭，令買家入市信心轉強。

市場需時消化中央及港府提振措施

事實上，佳寧娜對本港地產市場的中長線前景仍具信心，馬介欽強調，集團在房地產發展方面，以穩健為大前提，「最緊要係計到數，價錢合理才買（指收購舊樓）」。

全新發展方面，為長沙灣青山道300至306號項目，屬單幢商住項目，早前已完成收購並開始拆卸舊樓，而毗鄰的青山道294至298號舊樓（地盤面積約3000方呎），馬介欽透露若價錢適合，不排除一併購入作發展。

青山道項目主打1房及兩房戶

至於推盤部署，佳寧娜地產董事總經理尹德輝表示，上述青山道全新項目，地盤面積約4800方呎，發展總樓面超過4萬方呎（包括約6000方呎商舖），提供約110個住宅單位，1房、兩房單位約各佔五成，實用介乎300餘至400餘方呎。

尹德輝表示，上述項目屬於舊契，不需要申請預售樓花同意書，預計2026年下半年落成，最快明年底開展宣傳推廣。

[發展商專訪]

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