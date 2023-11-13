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曉柏峰兩日收230票 超額1.3倍

【明報專訊】港府減辣後，新盤市場氣氛稍好轉；綜合市場資訊，11月至今整體一手成交暫錄約305宗，等同上月全月錄約360宗的85%；市場焦點新盤、日前以折實均呎1.76萬元首推百伙、恒地（0012）旗下樓花期約22個月長沙灣西洋菜北街曉柏峰，市場消息指出，項目兩日累收約230張入票，超額認購1.3倍，預計日內公布加推單位，料本月中進行首輪銷售。

NOVO新一輪銷售攻勢沽80伙

至於近兩個月來銷情最標青新盤、新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期，繼上周六售出78伙後，周日繼續錄得新成交，售出單位包括Charlot第1B座28樓B室，實用367方呎兩房戶，成交價563.06萬元、實呎1.53萬元，以及Charlot第1B座6樓G室，實用294方呎1房戶，成交價425.16萬元、實呎1.44萬元，單日再吸金逾988萬元，即今次新一輪銷售攻勢共沽出80伙。

新地副董事總經理雷霆指出，NOVO LAND整個項目開盤不足16個月，累沽高達2728伙，佔全部單位總數4585伙近六成（第3期仍未推出市場發售），料屬兩年來最受歡迎新盤。同時，新地同系旗下大埔白石角University Hill第2A期，亦售出漾景閣第1座5樓B8室，實用376方呎1房戶，成交價608.14萬元、實呎1.61萬元。

大學閣特色戶6580萬沽 呎價4.3萬

另華懋港島西半山現樓項目大學閣，透過招標售出第2座1樓A室特色戶，實用1515方呎連419方呎平台、3房3套間隔，成交價6580萬元，實呎4.34萬元，連同早前售出的第2座頂層特色戶，合共套現約3.2億元。

大學閣2021年推售至今共售約26伙，總成交金額逾22.5億元。

此外，萊蒙（3688）與俊和合作、同樣已屆現樓的窩打老道128 WATERLOO，新沽出12樓B室，實用522方呎兩房間隔，成交價1440.5萬元、實呎2.75萬元。據了解，買家原為尖沙嘴區租客，現「轉租為買」入市自用。

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