上月商舖租賃337宗 按月增6% 涉3720萬

中原（工商舖）商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵指出，受10月國慶黃金周餘溫刺激，加上本港有多項大型推廣活動，帶動整體零售及消費氣氛上揚，市面零售及餐飲氣氛轉好，相信個別企業會把握年底聖誕及新年檔期，舖位租賃交投可略為回升。

銅鑼灣尖沙嘴舖位空置率降

資料顯示，上月市場共錄約337宗商舖租賃成交、涉租務成交總金額約3720萬元，宗數、金額按月均有增長，惟對比2022年同期錄346宗、涉4703萬元，按年卻分別下跌約2.6%及21%。

整體商舖租賃成交上升，亦帶動核心區舖位空置率有改善；中原（工商舖）資料顯示，10月銅鑼灣、尖沙嘴區舖位空置率皆錄跌幅，分別錄約5.65%及9.27%，按月分別跌0.16個百分點及0.05個百分點。不過，中環、灣仔區舖位，10月空置率分別錄約8.13%、5.64%，按月分別升0.36個百分點及0.12個百分點。

何續指，市場近期不乏矚目商舖租務成交，包括首度以主體概念開舖的阿聯酋航空公司落戶中環區，最新租用中環德輔道中77號盈置大廈地舖及1樓，面積約6000方呎，月租約55萬元，料將作為機艙體驗中心之用。

另一方面，本地商廈成交市况持續弱勢；美聯工商舖研究報告指出，10月商廈買賣註冊宗數共錄約48宗，按月跌15.8%，其中分散業權甲級商廈的租、售價錢，按月分別下跌0.6%及0.4%，惟乙級商廈售價錄得反彈，按月升1.9%，反映市場氣氛仍偏向保守，並聚焦在乙級商廈買賣。另上月50大指標甲級商廈成交量錄約5宗，包括資深投資者蔡志明斥資3.47億元，購入中環永安集團大廈中層全層，涉面積約1.6萬方呎，呎價約2.1萬元。