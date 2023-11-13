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港灣豪庭平均實呎穩守1.5萬

【明報專訊】10月底出台的新施政報告落實減辣後，二手交投氣氛稍為回暖，多個屋苑成交量漸由谷底反彈；其中大角嘴大型屋苑港灣豪庭，踏入11月後首周，已錄得約兩宗成交，但買家主要聚焦於低價放盤單位，成交價暫時未能重拾升軌，平均實呎穩守1.5萬餘元水平。

兩房業主料損手近兩成離場

利嘉閣高級聯席董事甘尚德稱，港灣豪庭3座高層F室，實用386方呎兩房間隔，新近以618萬元易手，實呎逾1.6萬元；原業主2018年以700萬元購入單位，持貨5年，帳面蝕82萬元或12%，連使費料實蝕約120萬元或17%。

甘續稱，受減辣新措施帶動，港灣豪庭及附近多個屋苑的二手交投皆有所加快，但由於一手新盤推出多項優惠搶客，料將分散客源，二手樓價相信只會平穩發展。

十大指標屋苑之一鰂魚涌太古城，新錄特色戶成交。美聯助理區域經理錢敏義表示，屋苑廬山閣頂層連天台戶，實用589方呎兩房間隔，原業主因需要套現，擴大議價空間，獲外區用家以888萬元承接，實呎15076元，較同類特色戶市價1100萬元低近兩成。

太古城天台戶888萬沽 低市價兩成

錢續稱，上述原業主2014年以約878萬元購入，持貨9年，帳面雖獲利約10萬元，但連使費料實蝕逾41萬元或4.6%。

新界方面，中原分行資深分區營業經理陳迪豪表示，沙田第一城44座低層A室，實用284方呎兩房間隔，以390萬元易手，實呎13732元；原業主2017年以442萬元購入，帳面蝕約52萬元或12%，若連使費計料實蝕逾74萬元或17%。

美聯助理聯席董事陳鋒稱，元朗錦田爾巒茵娜大道6座低層A室，實用779方呎3房1套間隔，原業主減價50萬元或6%後，以800萬元售出，實呎10270元；原業主2019年870萬元購入，帳面蝕70萬元，若連使費計料實蝕約120萬元或14%。

新葵芳花園兩房呎售1.3萬 低市價3%

中原高級資深分區營業經理許偉業稱，葵涌新葵芳花園B座高層7室，實用415方呎兩房間隔，原業主累減75萬元或12%後，以555萬元售出，實呎13373元，呎價較市價低約3%；原業主2003年以100萬元入市，帳面仍獲利455萬元或4.6倍。

明報記者 歐陽慧恩

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