moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

海逸豪園相連戶 4150萬沽 兩年最大宗

【明報專訊】減辣後大型屋苑陸續新增大額二手成交，其中紅磡海逸豪園錄得屋苑近兩年最大宗二手成交，有業主多年前打通兩個高層單位，化身成2000餘方呎海景相連戶，最近以4150萬易手，20年間勁賺逾2500萬元。

利嘉閣首席聯席董事潘立信表示，上述成交為15座中層C及D室相連單位，實用面積合共約2229方呎，6房雙套間隔；原業主以4500萬元放盤，累減350萬元或近7.8%，獲同區換樓客以4150萬元成交，實呎約18,618元。

據悉，上述C室及D室業主分別在1999年及2001年，以約892.3萬及698萬元一手買入，持貨至今沽出，帳面大幅獲利逾2560萬元或1.6倍。

美孚3房遺產貨900萬沽 半世紀升111倍

荔枝角老牌屋苑美孚新邨錄54年前一手買入的遺產貨易手個案。香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，美孚新邨1期百老匯街18號高層A室，實用886方呎，原則3房，望內園景，因原業主去世，後由遺產承辦人以1000萬放盤，4個月累減100萬元或一成，終以900萬元，實呎10,158元售出，低市價5%。不過原業主早於1969年12月以8萬元一手購入，持貨約54年，單位帳面升值892萬元或111倍。

半島豪庭SARS貨20年升逾2.5倍

紅磡半島豪庭則錄移民盤沽貨勁賺個案。中原分行分區營業經理袁顯岸表示，半島豪庭5座低層F室，實用561方呎兩房間隔，向東北方望園景，原業主移民，單位獲上車客以880萬元承接，跌穿900萬元水平，為屋苑同類兩房少有低價放盤，實呎15,686元。不過原業主早於2003年2月SARS期間以約254萬元一手買入，持貨約20年，帳面獲利626萬元或逾2.5倍。

另外，市場消息指，入伙僅兩年的長沙灣家壹新錄蝕讓成交，項目低層E室，實用276方呎1房戶，以488萬元售出，原業主2019年4月567.11萬元一手購入，帳面虧蝕79.11萬元或14%，若連使費計實蝕約101萬元或18%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款