海逸豪園相連戶 4150萬沽 兩年最大宗

利嘉閣首席聯席董事潘立信表示，上述成交為15座中層C及D室相連單位，實用面積合共約2229方呎，6房雙套間隔；原業主以4500萬元放盤，累減350萬元或近7.8%，獲同區換樓客以4150萬元成交，實呎約18,618元。

據悉，上述C室及D室業主分別在1999年及2001年，以約892.3萬及698萬元一手買入，持貨至今沽出，帳面大幅獲利逾2560萬元或1.6倍。

美孚3房遺產貨900萬沽 半世紀升111倍

荔枝角老牌屋苑美孚新邨錄54年前一手買入的遺產貨易手個案。香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，美孚新邨1期百老匯街18號高層A室，實用886方呎，原則3房，望內園景，因原業主去世，後由遺產承辦人以1000萬放盤，4個月累減100萬元或一成，終以900萬元，實呎10,158元售出，低市價5%。不過原業主早於1969年12月以8萬元一手購入，持貨約54年，單位帳面升值892萬元或111倍。

半島豪庭SARS貨20年升逾2.5倍

紅磡半島豪庭則錄移民盤沽貨勁賺個案。中原分行分區營業經理袁顯岸表示，半島豪庭5座低層F室，實用561方呎兩房間隔，向東北方望園景，原業主移民，單位獲上車客以880萬元承接，跌穿900萬元水平，為屋苑同類兩房少有低價放盤，實呎15,686元。不過原業主早於2003年2月SARS期間以約254萬元一手買入，持貨約20年，帳面獲利626萬元或逾2.5倍。

另外，市場消息指，入伙僅兩年的長沙灣家壹新錄蝕讓成交，項目低層E室，實用276方呎1房戶，以488萬元售出，原業主2019年4月567.11萬元一手購入，帳面虧蝕79.11萬元或14%，若連使費計實蝕約101萬元或18%。