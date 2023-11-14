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譽林周五首輪開售30伙 入場費530萬

【明報專訊】近日個別發展商趁市場氣氛轉好，紛紛開售旗下全新盤，其中曾突擊開價、永義（1218）何文田窩打老道已屆現樓的譽林，昨日上載首張銷售安排，敲定本周五下午6時半於項目3樓A單位作首輪開售，涉及1號價單內全數30伙，整批折實均呎2.1萬元。

譽林首輪30伙戶型涵蓋開放式至3房戶，實用面積260至754方呎，若扣除最高折扣10%及家具折扣計，整批折實均呎20,936元，折實價529.7萬至1701.9萬元，折實實呎17,909至22,612元；入場單位為8樓D室，實用面積260方呎屬開放式戶，折實價529.7萬元，折實實呎20,373元。

曉柏峰3日暫收逾300票 超額兩倍

另一九龍主要新盤、恒地（0012）旗下樓花期約22個月的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，3日暫累收逾300票，超額認購約兩倍。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目兩座住宅大樓會加入四組雙層特色平台花園，其靈感源自於澳洲維多利亞年代興建的雙層排屋，並配以「山、水、節氣和人文」四大主題，供住戶休閒享樂。

林海山城單日沽兩伙共涉3500萬

一手新成交方面，希慎（0014）及香港興業（0480）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，單日連錄兩宗成交，吸金3500萬元。最新招標售出2座3樓D室，實用1388方呎3房1套戶，成交價1915.4萬元，實呎13,800元，買家採90日短成交期；以及8座地下C室花園特色戶，實用1097方呎3房1套戶，成交價約1593萬元，實呎14,522元，買家採210日成交期及兩年免息免供靈活第一按揭貸款，兩宗成交皆享停車位認購權。

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