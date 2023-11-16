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禮著2.1億沽2號屋 實呎逾4萬 凱玥1.72億沽4房戶 買家付2584萬辣稅入市

【明報專訊】上月25日出台的新《施政報告》推出一系列減辣舉措後，新盤市况稍為好轉，綜合市場資訊，本月迄今整體一手成交累錄約370宗，已超越上月全月約360宗水平，市區大額豪宅成交亦見活躍，其中九龍塘禮著以2.1億元售出2號屋、實呎逾4萬元；另鴨脷洲凱玥亦以1.72億元售出一伙4房戶，代理消息指買家需付15%辣稅涉約2584萬元。

明報記者 林可為

新盤交投氣氛改善，內房同創在本港首個住宅、位處九龍塘窩打老道146號的禮著，早於2021年已開放現樓示範洋房，最新錄得項目第二宗成交，為實用5183方呎2號屋，成交價2.1億元、實呎4.05萬元，買家成交期270日；上述成交價比上月減辣前售出、同面積的1號洋房的1.78億元，賣貴3200萬元或18%。值得留意，上述2號屋為連裝修示範洋房，設計師改裝成3房3套連多用途套房間隔，樓層高度4.5米，另連999方呎花園和1402方呎天台；而1號屋並非示範洋房。至於毗鄰的窩打老道146A號，屬禮著3、4號屋，稍後將推售。

另內房合景泰富（1813）與龍光（3380）合作、已屆現樓的鴨脷洲凱玥，相隔約7個月再錄成交；是次售出第3座8樓B室，實用3627方呎，4房4套間隔，以逾1.722億元連車位售出、實呎4.75萬元，買家成交期180日。有代理消息指出，買家需付15%辣稅涉約2584萬元，即比以往節省五成辣稅開支。凱玥今年初至累沽4伙，吸金約7億元。

ST. GEORGE 'S累沽40伙套現逾45億

另一方面，信置（0083）執行董事田兆源表示，集團牽頭、已屆現樓的何文田嘉道理道ST. GEORGE 'S MANSIONS，自2020年8月推出至今累售40伙、套現逾45億元，現時作洽購查詢的準買家中，多為家族企業及內地專才。項目昨日首度開放現樓示範單位予傳媒參觀，位於第2座12樓B室，實用1868方呎連、3房雙套間隔，設私人升降機大堂，私隱度十足；單位大廳以橫廳設計，闊度9米，空間感充裕，露台可飽覽加多利山翠綠山巒及九龍塘景致。

內地專才1166萬入市MONACO兩房

此外，英皇國際（0163）香港仔澄天，新售出25樓C室，實用400方呎兩房戶，成交價792.78萬元、實呎19,820元，創項目成交價新高，而項目本月初開售至今累售39伙。會德豐啟德MONACO MARINE，亦連錄兩宗低座單位成交、吸金約2785萬元，其中低座A座5樓E室，實用453方呎兩房開放式廚房戶，成交價1165.9萬元、實呎25,737元，買家為內地專才。

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