曉柏峰下周一首輪開售68伙

暫收逾400票超額4.9倍 下周一截票

資料顯示，曉柏峰一人最多可入8票，每票8萬元，準買家至少需入一張本票，A組買家需選購一個實用面積為400方呎或以上的單位或最少兩個單位，並最多購買4伙；B組買家需選購最少1伙，最多購買兩伙。項目連日來收逾400票，以68伙計超額認購約4.9倍，當中四成為A組買家，並將於下周一中午12時截票。

另外，YOHO WEST第1期最快周末開價，新地代理總經理胡致遠表示，價單會考慮上車客及換樓人士需要，並以減辣後稅務政策為考慮焦點，定價參考鐵路沿線項目，待價單公布後隨即開放示範單位予公眾參觀。

11月至今整體新盤成交暫錄約380宗

綜合市場資訊，11月至今整體新盤成交暫累錄約380宗，其中鷹君（0041）發展、已屆現樓的大埔白石角朗濤，最新以招標售出第5座6樓B室，實用1764方呎4房雙套戶，連車位成交價3997.7萬元、實呎2.26萬元，為項目本月第4宗一手成交、發展商吸金逾1.2億元。

長實（1113）已屆現樓的沙田九肚名日•九肚山，亦上載最新銷售安排，下周一起招標推售一伙曾遭取消交易的特色戶。長實營業經理詹勳榮表示，今次推出的單位為2座25樓E室，實用面積505方呎連231方呎天台，屬兩房間隔，將於下周一起招標。詹勳榮表示，是次招標特意安排極靈活付款辦法，客人除可自訂成交期外，更可由發展商代繳印花稅，令客人在資金調動上更為方便。

資料顯示，上述單位曾於2020年10月售出，成交價998.6萬元，實呎19,774元，並於日前取消交易。