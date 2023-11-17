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市建局盛德街重建項目收6份標書

【明報專訊】近期接連有地皮流標收場，昨日截標的市建局九龍城盛德街/馬頭涌道前公務員建屋合作樓宇試點項目，共收到6份標書，大部分屬港資發展商，包括以獨資入標的長實（1113）、新地（0016）、新世界（0017）、會德豐、嘉華（0173），另信置（0083）伙招商局置地（0978）及鷹君（0041）合組財團入標。 雖然市場預計，發展商因市况而出價審慎，但因項目發展條款不複雜，預計流標風險不高。

新世界發展總經理-物業盧子豪表示，項目位於市區，入標價已考慮周邊將有公屋發展等因素。被問及對後市看法，盧指出，美國加息有機會已見頂，加上《施政報告》的人口政策等，將對樓市有支持，對後市具信心。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，土瓜灣、九龍城和啟德一帶將是新樓供應重鎮，加上今年政府和一鐵一局先後有6個項目流標，預計發展商出價趨審慎。不過，項目規模適中，發展條款不複雜，預計流標風險不高。

業界料項目規模適中 流標風險低

據悉，今次招標條款列明，若未來賣樓收益超過82.5億元，市建局將劃一收取40%分紅，而市建局亦將保留3個位於低層單位。另發展商入標，出價以前期費用競投。上述項目地盤面積逾4.6萬方呎，可建總樓面逾41.4萬方呎，提供約640伙，項目今年8月截收意向書，當時共收32份意向書。綜合市場估計，項目最新估值約23.8億至31.1億元，每方呎樓面價約5740至7500元。

去年至今住宅官地流標超前7年總和

另仲量聯行昨日發表的《香港住宅銷售市場綜述》指出 ，去年及今年初至今政府住宅官地先後有4幅住宅地流標，較前7年（2015至2021年）共涉約3幅官地流標為多，反映發展商對吸納地皮的需求顯著回落。仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，《施政報告》減辣並未能為地產市場注入活力，二手樓價繼續下跌，一手市場活動亦未如預期復蘇。他舉例，10月《施政報告》後兩周內，主要新盤推售的首日售出率只達到24.6%，對比今年第三季推出的主要新盤首日售出率為73.9%，本季新盤首日銷情略遜色。李氏續稱，若銷情未見顯著改善，發展商的投地意欲將持續冷淡，目前的市况可能會對實現長遠私人房屋土地供應目標帶來挑戰。

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