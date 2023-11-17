moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

房協資助房屋朗然打頭陣 涉422伙下周開價

【明報專訊】近日本港樓市氣氛稍為改善，公營機構亦伺機出擊；目前在觀塘安達臣道、啟德、粉嶺和元朗，共有6個資助住宅發展項目的房協，未來合共將推出約6000伙應市，「打頭陣」為涉422伙的觀塘安達臣道朗然（R2-3用地），擬下周上載樓書、向傳媒開放設於深水埗的兩房交樓標準示範單位及公布開價，為房協6年來首次推售資助房屋。

房協6年來首推資助房屋

房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦表示，早前已獲批預售樓花的朗然，屬資助房屋，最快下周開價，而買家申請資格、單位折扣率、抽籤程序等，都會參考房委會發售居屋的做法，具體細節下周公布，預計買家明年中揀樓。

他續稱，現時已經有16家銀行落實為項目買家承造按揭，包括本港的大型銀行。朗然預計2025年下半年落成，最快當年年底入伙，即樓花期長約兩年，柯預計，買家屆時會採建築期付款方法。

項目由兩幢樓高14層的中密度大廈組成，提供422伙，單位實用面積介乎303至658方呎、屬1房至3房設計，其中約80%屬兩房戶型，單位會附設基本裝修，並附設基本家電。各樓層設有17至19個單位，並會分為兩翼；一如現時私樓單位的設計，朗然的1房及「細兩房」戶型，會採用開放式廚房設計。

6資助房屋共涉約6000伙

柯靄邦指出，朗然的設計佈局，除貫徹房協實而不華的風格外，今次特別注入北歐的簡約、清新設計氣息，並設有住客康樂會所。至於命名為朗然，柯靄邦表示，是寓意住戶可置身清澈明亮、悠然自在的生活環境，追求簡約平衡的生活意念。

至於房協另外5個資助住宅新項目，包括觀塘安達臣道R2-2、R2-4用地、啟德2B區1號用地、粉嶺馬會道和元朗元龍街，連同朗然，6個樓盤合共提供約6000個單位。房協對上一次推售資助住宅，為2017年推出市場的將軍澳翠嶺峰、屯門翠鳴臺，兩項目合共提供620個單位。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款