moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

一手本月暫錄近400宗 超上月全月一成

【明報專訊】一手市况稍回暖，綜合市場資訊，昨日新盤市場共錄約18宗成交，其中永義（1218）何文田窩打老道現樓項目譽林，昨晚首輪開售1號價單全數30伙，整批折實均呎近2.1萬元，市場消息指售出約4伙，屬1房及3房單位；譽林是次開售單位，涵蓋開放式至3房戶，實用260至754方呎，開放式戶折實529萬元起。

譽林昨首輪開售沽4伙

連同昨日售出單位，令11月迄今整體一手成交增至約395宗，比10月全月錄約360宗，增加約一成。至於昨日市場較大金額成交，為南豐旗下已屆現樓的將軍澳日出康城LP10，新錄3個月來首宗一手成交，售出第2B座52樓A室，實用1608方呎4房雙套間隔，連車位以3115.4萬元成交、實呎1.93萬元。

新地（0016）牽頭的西環堅尼地城KENNEDY 38，以934.65萬元售出26樓M室，實用292方呎1房戶、實呎高見3.2萬元；中海外（0683）啟德跑道區現樓維港1號，亦沽出2B座18樓C室，實用459方呎兩房戶，以957.9萬元成交、實呎2.08萬元。

全新項目方面，新地（0016）旗下約11個月樓花、天水圍天榮站YOHO WEST第1期，昨日再開放全新示範單位予傳媒參觀，以第2A座36樓A1室作藍本，實用696方呎，屬經改動連裝修3房1套戶型，以陶藝風作設計主調。

YOHO WEST 1期下周初開價

新地代理總經理胡致遠表示，項目擬下周初開價，下周亦會對公眾開放設於南昌站V Walk商場的示範單位。

另恒地（0012）旗下樓花期長約22個月的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，敲定下周一首輪推售68伙之際，市場消息指過去7日累收約480票，較首推單位超額約6倍，將於下周一中午12時截止認購。恒基物業營業（一）部總經理林達民指出，曉柏峰B座頂層25樓B1室，屬3房1套特色戶，實用601方呎、另連154方呎平台及692方呎天台，擬以招標形式推售。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款