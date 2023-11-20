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馬哥孛羅酒店料明年整體收入重返疫前

【明報專訊】本港旅遊業正逐漸復蘇，帶動酒店業亦重拾升軌，馬哥孛羅酒店–香港區域總經理魏嘉興（Gerhard Aicher）接受訪問時透露，旗下3間酒店目前入住率約80%，雖然較疫情期間有顯著改善，惟尚未恢復至疫情前水平，主要是受客運航班數量有限，以及行業人手短缺等挑戰，阻礙酒店業復蘇。他預期，客運航班將增加班次，本港挾鐵路優勢，與內地市場緊密連接，加上不同的貿易展覽將在港舉行，旅客對酒店房間需求仍強勁，預計明年整體收入能恢復至疫情前水平，惟與2018年旺市尚有一段距離。

3間酒店入住率約八成

魏嘉興表示，自本港全面通關後，酒店業亦踏上復蘇之路，馬哥孛羅酒店–香港旗下設3間酒店，分別為太子酒店、港威酒店和馬哥孛羅香港酒店，同位處於尖沙嘴廣東道，共提供1459間酒店房間，太子酒店在地理位置上鄰近高鐵站，備受內地旅客追捧；另在節日、長假期等，對於酒店房間需求亦高，現時3間酒店入住率約80%，復蘇情况符合市况。他坦言，酒店業正面對客運航班數量和人手不足的挑戰，或影響行業復蘇進度。

另一方面，他留意到，內地酒店業復蘇較本港，甚至其他國家要快，主要是過去內地少有大型國際酒店，疫後內地增設了不少國際化酒店，令相關業務轉趨成熟，變成具發展潛力的市場，與本港酒店存在競爭。

疫後旅客着重體驗及衛生

魏氏又提到，後疫情時代，旅遊起了變化，帶動酒店業的變化及進步。旅客現着重體驗及衛生，酒店營運商引入科技呈現「無接觸」服務，他舉例說，入住客人到達酒店大堂，透過自助入住機以減少接觸，亦引進智能機械人，以優化現有的清潔消毒程序等。他坦言，酒店業除了趨向自動化之餘，亦花心思為客人提供入住體驗。

太子酒店在2020年3月進行全面優化工程，並在今年8月重開，優化後，酒店大堂、房間，以至餐飲場地，展現色彩交錯的動感美學，體現香港的活力精神。被問及是否因本港爆發疫情才進行優化工程，魏嘉興指出，集團不時檢視如何升級和改善各項目，太子酒店的優化工程是早已有計劃，現檢視另外兩間酒店的情况。

他又表示，太子酒店優化工程加上疫情，在這段期間未有裁員，反之推出「跨職能訓練」，即不同工作領域的員工，走在一起完成特定任務或工作。他稱，當時有近500名員工參與這「Flex Team」計劃，如有酒店前台職員轉到集團旗下商場管理體溫監測團隊，讓員工持續學習，藉此提升團隊的工作技能。他續指出，此計劃獲香港管理專業協會（HKMA）2023最佳管理培訓及發展獎–金獎，表揚酒店於疫情下的靈活變通，與員工互相扶持，共渡時艱。

明報記者

[香港地產]

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