一手不足11個月沽9240伙 超去年全年

據本報統計今年整體一手市場，至昨日止，合計錄得約9240宗一手成交。翻查過去數年資料，整體一手成交量於2019年樓市高峰期達到全年約1.86萬宗的水平，創2013年一手新例實施後的新高，而在2020及2021年，雖然市場氣氛受疫情影響，但全年新盤成交仍分別有約1.48萬及約1.72萬宗的成績，至2022年，受第五波疫情影響、本港銀行更跟隨美國加息，影響入市氣氛，全年只錄得約9235宗新盤成交，按年大跌約46%。

周末新盤錄16宗成交

踏入2023年，雖然年初時市况受通關帶動，多個發展商積極推盤帶動新盤交投，3月份單月更錄約2130宗買賣，創2021年5月後單月新高，惟及後加息因素加劇令樓市再一次調整，直至上月政府公布減辣後，近日市况才稍好轉。綜合市場資料，過去周末兩日新盤市場共錄約16宗一手成交。

YOHO WEST最快今開價

至於今年餘下日子，仍有多個樓盤推售，如恒地（0012）長沙灣曉柏峰將於今日首輪開售68伙，項目至昨晚暫收逾570票，超額逾7倍；而更矚目的是YOHO WEST，最快今開價，項目共提供1393伙，若以單位數目兩成計，首張價單至少涉及279伙，加上樓盤主攻上車客，將成市場焦點。

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，現時息口高企、經濟未復元，加上不少發展商即使減價亦「不到位」，以致短期內新盤交投會緩慢，不過YOHO WEST主打細單位，加上當年發展商成本低，項目單位數目多，估計發展商仍會「求量」，有條件以低價開售，相信能帶動市場氣氛，年底前新盤總成交量有望近1.1萬宗。他估計，明年農曆年後，經濟逐步復蘇、息口有望見頂回落，樓市將較今年理想。

[香港地產]