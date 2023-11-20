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逸瓏灣銀主盤1318萬沽 9年跌7.5%

【明報專訊】大埔白石角逸瓏灣本月終於開齋，惟該單位為銀主盤易手個案。中原地產分行經理霍栢雄表示，白石角逸瓏灣本月錄首宗成交，位於2期高座10座中層B室，實用面積1080方呎，3房1套連儲物房及工人套房間隔，以銀主盤形式放盤，原先開價約1700萬元，其後減至1420萬元，最終以1318萬元易手，實呎12,204元。

上述單位買家為外區換樓客，原業主於2014年以1425萬元一手購入，持貨約9年，帳面貶值約107萬元或約7.5%。

賽西湖3房售1748萬 27年升1.4倍

樓齡約45年的北角半山賽西湖大廈，剛錄得長情業主沽貨勁賺逾千萬元個案。中原地產分行副分區營業經理潘煒表示，賽西湖大廈1座低層C室，實用面積1090方呎，3房1套連工人套間隔，望賽西湖公園，享開揚景觀，以1748萬元成交，實呎16,037元。

上述單位新買家為外區換樓客，原業主於1996年以720萬元買入，持貨約27年，帳面獲利1028萬元或逾1.4倍。

十大屋苑周末沽6伙 續低位橫行

另外，周末未有大型新盤開售下，十大屋苑周末交投雖然微升，但仍於低位橫行。中原及美聯統計，十大屋苑周末兩日錄約6宗成交，按周多兩宗或50%，其中鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城、將軍澳新都城及沙田第一城「吞蛋」。至於上周五單日錄6宗成交的鰂魚涌太古城，周末再錄1宗成交。

中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城周末錄1宗成交，11月暫累錄16宗成交，與上月全月17宗相若，最新成交位於綠楊閣中高層G室，實用面積1015方呎，向北望郵輪碼頭海景，附普通裝修，以1690萬元成交，實呎16,650元。原業主1988年140萬元買入，持貨約35年，帳面獲利1550萬元或逾11倍。

[香港地產]

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