牽晴間均呎1.24萬 跌返年初價

兩房490萬沽 15年帳賺逾兩倍

世紀21奇豐物業區域經理陳偉康指出，牽晴間10月只錄約兩宗二手買賣，其中12座中層A室，實用388方呎兩房間隔，新近以490萬元易手、實呎12,629元；原業主2008年金融海嘯前147.5萬元購入，帳面升342.5萬元或2.3倍。

陳續指出，政府「減辣」後，市場成交未見明顯增加，二手業主普遍仍需要大幅減價，才能售出單位，但較減辣前的冰封情况已有所好轉，料市場仍需時消化觀望氣氛。

玖瓏山3房業主料損手近三成

中原分行經理霍栢雄表示，沙田九肚麗坪路玖瓏山月瓏閣1座中層B室，實用954方呎3房1套間隔、享山景，以1108萬元易手，實呎11,614元；原業主2014年以1465萬元一手購入，帳面蝕357萬元或約24%，連使費料有機會實蝕約420萬元或29%，暫為屋苑今年最大宗蝕讓。

晉誠地產高級客戶經理劉嘉麟表示，深井海韻花園5座中低層C室，實用630方呎3房1套間隔，享汀九橋景及部分海景，近日以480萬元沽出、實呎7619元；原業主2019年600萬元購入，帳面蝕120萬元或兩成，連使費料有機會實蝕約148萬元或25%。

市區方面，利嘉閣首席聯席董事潘立信表示，紅磡海逸豪園15座中層C及D室相連戶，實用共約2229方呎，6房雙套間隔、望海景；原業主累減350萬元或約8%後，以4150萬元成交、實呎18,618元，買家為同區換樓客；原業主分別於1999年及2001年，以約892.3萬及698萬元買入單位（即共約1590.3萬元），帳面賺約2560萬元或1.6倍。

南豐新邨兩房455萬沽 7年賣平8.5%

中原副區域營業董事袁廣達表示，鰂魚涌南豐新邨4座高層G室，實用391方呎兩房戶，原業主以650萬元放盤，議價後以455萬元易手，即累減195萬元或30%，成交價料為屋苑3年新低、實呎11,637元。

原業主2008年以184.8萬元購入，帳面賺270.2萬元或約1.5倍。資料顯示，上述同座低層G室，同屬391方呎兩房戶，2016年成交價高見497萬元，意味上述新成交價，比7年前低層同款單位低8.5%。

明報記者 歐陽慧恩

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