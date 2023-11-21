曉柏峰昨首輪開售 全晚沽約11伙

綜合市場資訊，本月迄今新盤成交累錄約440宗，業界認為天水圍YOHO WEST若趕及本月內開售，整體一手成交有機會達千宗。

曉柏峰是次首推68伙，屬1房至3房戶，實用面積237至499方呎，折實價392萬至900萬餘元，折實呎價1.57萬至1.97萬元。

其他市區新盤亦不乏成交，已屆現樓、中海外（0688）啟德跑道區維港1號，昨連沽兩伙兩房戶，包括第2B座25樓C室，實用面積459方呎，成交價972.5萬元、實呎2.11萬元；另第2B座21樓G室，實用面積536方呎，成交價1083.1萬元、實呎2.02萬元。

維港1號林海山城連錄成交

新界方面，香港興業（0480）和希慎（0014）合作的大埔露輝路林海山城，亦連錄成交，包括第7座2樓A室、實用面積2033方呎4房戶，成交價3573.8萬元、實呎1.75萬元，買家成交期210日，但若於90日完成上會可獲1.5%回贈；另第7座3樓B室，以1898萬元售出，實用面積1189方呎3房戶，以1898萬元售出、實呎1.59萬元，買家成交期90日。

University Hill 連沽兩伙

新地（0016）YOHO WEST昨日開價之際，同系大埔白石角University Hill 第2A期，連售兩伙實用面積416及443方呎兩房戶，成交價646萬及663萬餘元、實呎1.45萬及1.59萬元。中洲置業火炭星凱‧堤岸，錄內地專才入市，為第2座19樓H室，實用面積259方呎開放式戶，成交價589.7萬元、實呎2.27萬元。