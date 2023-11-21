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內地專才1050萬購凱旋門 慳稅276萬

【明報專訊】自上月底政府落實為樓市減辣後，市場錄得不少內地專才入市個案，帶挈部分地區成交量大增。其中過往獲不少內地客追捧的九龍站，本月至今暫錄約10宗成交，已比上月全月交投量升1倍，區內指標屋苑凱旋門，就獲內地專才以1050萬元購入一個1房戶，較舊稅制慳276萬元辣稅。

九龍站本月10宗成交 較上月升1倍

中原地產分行經理胡鴻洲表示，凱旋門觀星閣中層C室，實用面積415方呎，1房間隔，單位座向正東方，向高鐵站開揚都市景，以1050萬元易手，樓價重返2015年水平，實呎25,301元。新買家為內地專才，正在港工作，一直有意置業，見雙辣稅改為「先免後徵」，即決定加快入市步伐。新措施下，買家僅需付約39萬元印花稅，較減辣前慳約276萬元辣稅。原業主2007年570萬元購入，持貨約16年，帳面獲利480萬元或84%。

帝景灣4房2148萬沽 8年帳升12%

另部分屋苑錄低價買賣，香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳帝景灣2座中高層A室，實用面積1179方呎，屬4房1套連工人房及士多房間隔，去年底叫價高達3000萬元，最新減價至2148萬元售出，累計減價852萬元或28%，實呎18,219元，他表示，上述成交價及呎價，為屋苑2016年入伙以來同類單位二手新低，呎價更是首次跌穿2萬元水平，並較去年同座同面積單位「銀主盤」成交價2500萬元低352萬元或14%。不過原業主2015年1913萬元一手購入，帳面仍獲利約235萬元，賺幅約12%。

同區維景灣畔交投亦回升，中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，維景灣畔本月至今暫錄約10宗成交，已超越上月全月6宗成交，最新成交位於5座中層B室，實用面積511方呎，兩房間隔，以785萬元易手，實呎15,362元。原業主2008年7月金融海嘯時期以約339萬元購入，持貨逾15年，帳面獲利446萬元或1.3倍。

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