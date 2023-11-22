moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

朗屏8號4房跌破千萬 業主料損手兩成

【明報專訊】雖然新盤市場連錄高價成交，但二手市場仍現錄蝕讓或低價成交；元朗半新盤朗屏8號，新錄4房戶二手新低價成交，代理消息稱，屋苑3座低層F室，實用面積861方呎4房1套間隔，以943.8萬元易手、實呎10962元，為同類5座低層F室於2016年以974.6萬元一手售出後，屋苑4房戶首跌穿千萬元大關，料為屋苑4房戶二手價新低。

內地專才1680萬購錦繡花園洋房

上述原業主2017年以1097.4萬元一手購入，持貨6年，帳面蝕153.6萬元，連使費料有機會實蝕200萬元或約18%。

另外，市場再錄新來港專才置業個案，中原副區域營業經理劉喜燕表示，元朗錦繡花園金竹北路雙號屋，實用面積1035方呎兩房1套間隔、附花園，原業主叫價約1780萬元，獲內地專才以1680萬元承接、實呎16232元，累減100萬元5.6%，買家料在「先免後徵」安排下慳441萬元辣稅；原業主2014年以1180萬元購入，持貨9年，帳面賺約500萬元或逾42%。

新都城兩房585萬易手 低估價5%

將軍澳二手成交亦見活躍，美聯分行助理聯席董事羅敬業表示，君傲灣3座高層實用面積453方呎兩房單位，原業主叫價760萬元，獲區內租客議價12萬元或近2%後，以748萬元易手、實呎16,512元；原業主2020年以783萬元購入，帳面蝕35萬元，連使費料有機會實蝕約78萬元或一成。

美聯區域經理黃少明稱，將軍澳新都城本月暫錄約9宗成交，較10月全月錄約4宗升逾1倍。

其中，新都城第3期1座中層B室，實用面積406方呎兩房間隔，原業主叫價660萬元，因移民而累減75萬元或11%，以585萬元易手、實呎14,409元，低銀行估值約5%；原業主2010年以250萬元購入，曾於2018年以600萬元內部轉讓，以持貨13年計，物業帳面升值335萬元或1.3倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款