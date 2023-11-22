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尖沙嘴商店呎租降至全球第三貴

【明報專訊】今年初本港和內地全面通關後，本港舖位市道雖然於低位止跌，但據戴德梁行最新發布《全球主要零售大街》報告顯示，尖沙嘴主要街道商店租金按年上升4%，蟬聯亞太區之冠，惟若以全球排名計，則被按年租金升幅達20%的意大利米蘭蒙特拿破崙大街超前，由去年第二名跌落第三名；至於美國紐約第五大道，繼續為全球最貴租商業街道。

米蘭晉升為最貴商舖呎租亞軍

報告指出，全球舖位租金平均按年上漲4.8%，其中以亞太區增長最強勁，錄得5.3%按年升幅；美洲、歐洲分別按年升5.2%、4.2%。

儘管租金增長相對強勁，但租金漲幅普遍不及通脹，縱觀全球，55%的零售市場租金仍低於疫情前水平。

中環商舖租金亞太區排第8

報告續指出，尖沙嘴主要街道商店以每年呎租1493美元（約11,645港元）成為亞太區冠軍，雖然租金按年升4%，但相對疫情前仍低39%；另銅鑼灣主要街道商店，以每年呎租1374美元（約10,717港元）緊隨其後，位列亞太區亞軍，按年租金錄得約6%升幅，對比疫情前則低46%。

至於中環主要街道商店，以每年呎租673美元（約5249港元）位列亞太區第八名，較上年度排名第七，下跌一名，租金按年升9%，對比疫情前跌40%。

戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威表示，儘管受全球經濟增長放緩影響，但香港一線街舖的復蘇，仍富有韌性，疫情期間的低基數使其租金具增長空間，令香港在是次2023年亞太區零售大街排名首十名中，佔3個席位。

林續稱，零售市場格局已發生變化，消費者愈來愈重視娛樂零售、健康元素和體驗式消費概念，這些元素均有助零售業推動舖面升級，以及驅動租金重拾升軌。

分析：零售模式改變推動租金

事實上，市場上已經有一些成功把零售體驗元素注入商場的例子，如銅鑼灣希慎廣場內，開設首個有蓋滑板公園；另據亞洲運動及體適能專業學院（AASFP）發布《2023年香港健身Guide》，截至今年6月，本港24小時健身中心數目，已從2021年11月的117家增長54%至180家。

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