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合和1.36億統一秀華坊舊樓 每呎樓面價約8100元

【明報專訊】在灣仔發展多年的老牌發展商合和實業，近年一直低調收購的秀華坊18號舊樓，昨日在公司主席胡應湘親自督師下，以底價約1.36億元「一口價」統一業權，以最高可建樓面計，每方呎樓面地價約8100元。

上述秀華坊18號舊樓早於1963年落成，現為1座6層高的住宅，樓齡60年，項目昨日以底價約1.36億元進行強拍，手持1號牌的代表，在無對手的情况下以一口價投得，席間合和實業主席胡應湘亦有到場，穿上便服及波鞋親身到場。

胡應湘穿便服親自到場

對於是否由合和實業統一業權，以及未來發展計劃等相關問題，合和發言人指公司不回應，有進一步消息會適時公布。

不過，本報翻查上述項目強拍申請文件，兩間申請公司，包括Welland Resources Limited、庫輝投資有限公司（Treasure Bright Investment Limited），於上月轉由胡應湘妻子胡郭秀萍出任董事；換言之，意味物業由合和實業或胡應湘相關人士收購。另資料顯示，上述物業佔地約3357.5方呎，目前劃為「住宅（丙類）」用途，若以地積比率為5倍重建，將會發展1幢12層高的住宅，可建樓面約16,787方呎，每方呎樓面價約8100元。

可建樓面近1.7萬呎

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國稱，地產市道回落，但小業主一般不易接受現實，拒絕減價出售單位，因此發展商併購業權仍然困難，而後市充滿不明朗因素，發展商啟動新項目的意欲料下降。

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