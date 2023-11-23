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海之戀‧愛炫美兩房968萬沽 業主損手一成

【明報專訊】二手市場續錄低價或蝕讓成交，中原高級資深區域營業經理余俊文表示，荃灣海之戀新錄持貨3年的兩房業主損手離場；單位屬海之戀‧愛炫美第3B座極高層單位，實用530方呎兩房間隔、望藍巴勒海景，原業主累減132萬元或12%後，獲換樓客以968萬元承接、實呎1.82萬元；原業主2020年11月以999萬元二手購入，持貨3年，帳面蝕31萬元或3.1%，若連各項使費料有機會實蝕逾88萬元或9%。

余補充，海之戀本月暫錄約4宗二手成交，平均實呎約1.8萬元，而上月全月則錄兩宗，平均呎價約1.88萬元，反映成交量雖按月倍增，惟成交呎價則跌逾4%。

新港城3房呎價1.3萬 業主料蝕17%

馬鞍山新港城亦錄持貨3年業主損手離場個案，中原資深區域營業經理胡耀祖表示，屋苑2期C座中層單位，實用490方呎3房間隔，以638萬元獲用家承接、實呎1.3萬元；原業主2020年以720萬元購入，持貨3年，帳面蝕約82萬元或11%，若連各項使費料有機會實蝕逾122萬元或17%。

此外，大圍新入伙盤柏傲莊，本月至今暫錄約3宗二手成交；中原高級區域董事歐偉基表示，屋苑第2B座中層C室，實用523方呎兩房間隔、望山景，議價後累減50萬元或4%、以1100萬元易手，實呎2.1萬元，新買家為區內上車客；原業主2020年11月以1035.9萬元一手購入，持貨3年，帳面獲利逾64萬元或6%，若扣除各項使費，料仍獲得微利。

柏傲莊兩房 獲微利離場

港島方面，東區老牌屋苑亦獲承接，美聯首席高級營業經理盧浩表示，北角百福花園鴻福閣低層D室，實用597方呎原則3房戶，原業主累減99萬元或14%後，獲外區用家以606萬元承接、實呎1.01萬元。

上述物業原業主2005年以220萬元購入，並曾於2020年6月以720萬元作內部轉讓，是次轉手帳面升值約386萬元或1.8倍。

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