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apm聖誕生意額 料按年增兩成

【明報專訊】臨近聖誕節及年底，配合經濟復常，多個發展商為旗下大型商場進行聖誕推廣；新地（0016）觀塘旗艦商場apm投放約1200萬元，作為宣傳推廣費，按年增加15%，預計整個聖誕節推廣期，apm商場人流、生意額可按年增加20%。

新地代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣指出，今年聖誕節，apm伙拍東歐藝術家，在中庭設計一座佔地約3000方呎聖誕極光冬日小鎮，洋溢極地愛斯基摩小鎮氛圍，另設數碼體感遊戲；商場亦推出多項節日消費活動，包括年終大抽獎，市民有機會贏取MG電動房車、三星大電視、iPhone 15 pro Max（1TB）等獎品。

受惠冬至及節日聚會 餐飲業看俏

她續稱，商場將送出優惠券回贈，平安夜感謝日亦會舉行，屆時聯同全場數十個人氣品牌，推出逾千件潮流產品，以低至1元震撼價供市民換購，包括潮流電子產品、家電、按摩產品及國際品牌美妝等。馮估計，聖誕節檔期生意額將有20%按年增長，而餐飲業因受惠冬至飯、節日聚會等料有15%至20%增長。

「奶龍」登陸樂富廣場 售賣主題精品

另外，新地同系葵興life@KCC，即日起至明年1月1日舉行「聖誕『冰』團」，打造冰極與城市七大歡樂場景，跟4米高聖誕老人於空中花園相遇，而「Chill級市集」，蒐羅多位本地及環球職人的飾品創作、天然產品和手工食品；另商場設有多場聖誕工作坊及表演，而顧客於場內消費滿指定金額，可換領商場現金贈券，最高可達7.5%回贈。

另外，來自內地的動畫主角「奶龍」，登陸領展（0823）旗下樂富廣場，即日起至明年1月20日，商場會與奶站聯乘舉辦「Foodie Adventure 為食之旅」，以「為食」為主題進駐商場，並打造三大「為食」打卡位，包括有小朋友最愛的6米高奶龍巨型彈跳樂園；打卡暢玩之餘，亦有多款奶龍精品登陸香港，包括「奶龍的日常系列」盲盒。

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