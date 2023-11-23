法國外貿銀行艾西亞：「習拜會」正面 有利內房回穩

艾西亞前日在法國外貿銀行位於九龍站環球貿易廣場（ICC）高層的辦公室主講名為「表象之後：中國的房地產危機及其影響」記者會，被記者問及對於上周「習拜會」是否有助緩和內房危機，她對此高度評價。

美國及中國作為全球第一大及第二大經濟體，艾西亞形容，是次「習拜會」屬「通情達理」（amenable），除兩名世界領袖在國際舞台上的表演，而習近平訪美於美國友好團體聯合歡迎宴會上演講亦值得重視。資料顯示，出席會議的商界領袖包括蘋果公司行政總裁Tim Cook、黑石主席兼行政總裁Stephen Schwarzman、波音民用飛機行政總裁Stanley Deal及拉斯維加斯金沙集團主席兼行政總裁Robert Goldstein等。

中美關係向好 屬穩內房最有效措施

艾西亞解釋，習近平在美國友好團體聯合歡迎宴會上發表的訊息很明確──中國無意與美國進行任何熱戰或冷戰，而是希望與美國成為朋友，這仿如告訴全世界，中國致力於和平、穩定及發展，料可以增加國際投資者信心，對她來說，這也是穩定內地房地產市場最有效的措施之一，期望不再有大型內房企業債務違約，原因是這些違約事件不單令這些內房企業的信用蕩然無存，也會打擊國際投資者對中國的信心。

事實上，習近平上周結束訪美行程返國後，內地政府似乎有支持房地產市場健康發展的重大政策醞釀中。人民銀行、國家金融監管總局和中國證監會上周五與金融機構召開座談會，重申要一視同仁，滿足不同內房的合理融資要求，對正常經營的內房「不惜貸、不抽貸、不斷貸」，加強「保交樓」的金融支持等。據報會議同時要求對民企的融資增長速度，不能慢過整個房地產行業的平均融資增速。

艾西亞指出，根據她理解，上述座談會帶來的啟示，日後內地金融機構對內房民企的貸款將會錄得增長，這對於過去兩年多以來難以取得貸款或信貸、故在公開賣地競投時往往輸給國企的內房民企實屬好消息。

內房「白名單」料包括所有大型民企

另外，彭博本周亦引述消息稱，內地監管部門現正起草內房「白名單」，包括萬科（2202）、龍湖（0960）、新城發展（1030）及碧桂園（2007）等，合共50家國有和民營房企，數量多於今年初制訂，具系統重要性優質房企名單，但未定最終選擇。艾西亞表示，雖然她沒看過上述名單，但根據上周五上述座談會的方針，此「白名單」不應該將任何大型內房民企拒諸門外。

內房供需均回落 今年銷售旺季不旺

艾西亞總結，2021年下半年至今，內地不論一手或二手成交量均顯著下跌（見圖1），而且期內即使一手樓價相對靠穩，惟二手樓價已反覆偏軟（見圖2），因此樓市堪稱價量齊跌。她分析，內地樓市過去兩年多以來轉弱，背後有很多原因，例如需求端受到人口老化、失業率上升及可支配收入增長放緩等負面因素影響，而供應端則受制於金融機構收緊房地產信貸，在需求及供應同時下跌的情況下，成交量已率先大跌，成交價亦跟隨回落，即使過去9月及10月屬「金九銀十」傳統銷售旺季，惟今年9月及10月內房一二手銷售數據均頗不理想，目前她密切留意在「習拜會」取得成果、內地政府推出上述支持樓市的政策後，本月及下月內房銷售數據會否改善。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]