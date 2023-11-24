YOHO WEST首日收2500票 超親海駅 超額8倍 代理指10萬元認購每客最多入6飛

明報記者 管龍欣

新地今年推出多個新盤，如屯門NOVO LAND系列及大埔白石角University Hill 2A期首日均錄逾2000票。市場消息指出，昨日起收票的YOHO WEST第1期，首日收約2500票，代理消息指出，每名準買家最多可入6張票，每張價值10萬元，買家首份認購登記需附上1張本票，其餘可附上本票或支票，若買家選擇作6份認購登記，實質只需附上10萬元本票，其餘5張可為支票。資料顯示，親海駅II每名準買家最多可入8票，每張5萬元，除首份認購登記需附上本票外，其後只需附上本票或支票。

最快今日加推 料最少140伙

新地代理總經理胡致遠表示，展銷廳首度開放示範單位予公眾參觀，市場反應熱烈，單日錄逾4000人次參觀，相信項目收票情况理想，故最快今日加推應市。據一手銷售條例規定，項目該期全盤1393伙，若發展商加推單位，需涉至少140伙。

此外，恒地（0012）旗下啟德THE HENLEY，昨日更新付款方法，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目新增「先住後付」安排，買家需按要求繳付樓價10%或5%，及後再繳付樓價1%的許可費，可申請30日內收樓入住。

HENLEY增「先住後付」吸專才客

資料顯示，全數付款辦法成交期及直減折扣不變，惟4款「換樓易」付款辦法將原有的樓價回贈5%，均下調4個百分點變為1%；如選購實用面積420方呎或以下單位，採360天「換樓易」付款計劃的買家，120日內完成交易，享現金回贈9.5%；採720天「換樓易」付款計劃的買家，若提前280日內完成交易，享現金回贈11.5%。林達民稱，內地專才查詢在《施政報告》出台後有所增加，當中開放式至兩房戶型較受歡迎。另鷹君（0041）大埔白石角現樓朗濤，伙中原及利嘉閣提供置業優惠。中原高級資深營業董事余志偉表示，由即日起至下月31日，首3名經該行購入朗濤買家，可獲贈1.68萬元旅遊禮券。利嘉閣董事鄭健糧稱，由即日起至下月31日，首3名經該行購買朗濤一手單位的買家，可獲贈約1.68萬元家俬禮券。