專才987萬購瑜一 慳260萬辣稅

上述單位為瑜一．天海第1B座29樓E室，屬1房間隔，實用364方呎連270方呎天台，成交價987.02萬元，實呎27,116元。市場消息指出，買家為內地專才，在「先免後徵」新安排下，料慳逾260萬辣稅。 瑜一項目自今年初開售至今，累售437伙，佔全個項目844伙的52%，套現逾75億元。

HOLBORN開放式500萬沽

不過，新地（0016）天水圍天榮站YOHO WEST第1期開售前夕，一手市場交投冷清，綜合市場消息，昨日市場僅錄得不足5宗一手買賣，除上述瑜一．天海外，恒地（0012）筲箕灣道1號THE HOLBORN售出一伙實用237方呎的B座7樓B7室，屬開放式間隔，成交價500.3萬元，實呎21,110元。項目本月暫沽13伙，套現逾8500萬元。

此外，據美聯物業統計，11月首21日一手成交量共有441宗，已超越10月全月344宗創3個月新高。美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，隨着《施政報告》減辣後，多個新盤連環推出，加上貨尾去貨加快，帶動成交宗數上升，惟數字仍未及今年首10個月平均每月約865宗水平，與今年3月高位超過2000宗更有一段距離。

晉環連錄兩宗撻訂 殺訂302萬

另方面，綜合市場資訊，11月主要新盤暫累錄約20宗取消交易或撻訂個案。路勁（1098）牽頭發展的黃竹坑港島南岸1期晉環，連錄兩宗撻大訂，其中2B座28樓A室，實用856方呎3房間隔，2021年5月成交價2973.9萬元，實呎34,742元；另2B座12樓A室，實用同為856方呎3房間隔，成交價3061.1萬元，實呎35,761元，兩組買家已取消交易撻訂，料遭發展商沒收5%訂金，分別涉149萬及153萬元，合共即涉約302萬元。