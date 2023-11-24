東港城兩房移民盤610萬沽 3年實蝕兩成

曦巒兩房1058萬易手 11年蝕489萬

區內代理表示，銅鑼灣希雲街曦巒極低層D室，實用587方呎，兩房連士多房間隔，原以1550萬元放盤，至近日終以1058萬元易手，累減492萬元或32%，實呎18,024元，為屋苑近3年來首次成交呎價跌穿2萬元個案，並屬屋苑成交呎價新低。原業主2012年年底1481萬元一手購入，帳面蝕約423萬元或29%，連使費則料蝕約489萬元或33%，為屋苑至今蝕讓幅度及金額最高之成交個案。

安基苑遺產貨390萬沽 6年新低

美聯高級分區營業經理黃家明表示，牛頭角居屋安基苑D座中層04室，實用414方呎，兩房間隔，自由市場價390萬元易手，實呎約9420元，為屋苑近6年新低。原業主1984年以21.01萬元向房委會一手購入，至2000年成為遺產貨，並由後人持有，料扣除補價費用後原業主仍獲利甚豐。

柏傲莊3房賣1300萬 同類一個月跌價7%

上月剛過額印期的大圍站上蓋柏傲莊，至今累錄約6宗二手成交。中原高級區域董事歐偉基表示，柏傲莊本月暫錄約4宗二手成交，最新成交位於3A座中層B室，實用663方呎，3房1套間隔，望山景，以1300萬元易手，實呎19,608元。原業主2020年約1291萬元一手購入，帳面升9萬元或約0.7%，連使費料需蝕約50萬元或約4%。值得一提，屋苑上月錄得首宗二手成交，同為3A座中層B室，實用663方呎3房1套戶，成交價為1400萬元，即是次成交價比上月賣平100萬元或7%。